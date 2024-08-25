NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA? Narin Güran kimdir, nerede kayboldu, bulundu mu? Valilikten duyuru!

NARİN GÜRAN OLAYI NEDİR, KAYIP MI?

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. 8 yaşındaki Narin Güran, esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı. Kızlarının hayatından endişe eden Güran Ailesi ise soluğu karakolda aldı.

İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek verdi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar arandı.

Küçük kızı bulma çalışmalarında henüz olumlu veya olumsuz bir haber alınamadı.