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Giriş Tarihi: 25.08.2024 14:38 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 14:38

NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA? Narin Güran kimdir, nerede kayboldu, bulundu mu? Valilikten duyuru!

Türkiye günlerdir Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu merak ediyor. 21 Ağustos'tan beri haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'in kaçırılma şüphesi üzerinde duruluyordu. Son olarak kuran kursu çıkışı son görüntüleri ortaya çıkan Narin hakkında sosyal medyada cansız bedeni bulunduğuna yönelik paylaşımlara ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi. Peki, son dakika Narin bulundu mu? Narin Güran kimdir, nerede kayboldu? İşte son durum bilgisi...

NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA? Narin Güran kimdir, nerede kayboldu, bulundu mu? Valilikten duyuru!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin'e günlerdir ulaşılamıyor. 21 Ağustos'tan beri haber alınamayan Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, Narin bulundu mu son dakika, Narin Güran kimdir, nerede kayboldu? İşte tüm detaylar…

NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA? Narin Güran kimdir, nerede kayboldu, bulundu mu? Valilikten duyuru!

NARİN GÜRAN OLAYI NEDİR, KAYIP MI?
Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. 8 yaşındaki Narin Güran, esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı. Kızlarının hayatından endişe eden Güran Ailesi ise soluğu karakolda aldı.

İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çalışmalarda jandarmaya ait helikopterle de havadan destek verdi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar arandı.

Küçük kızı bulma çalışmalarında henüz olumlu veya olumsuz bir haber alınamadı.

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NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA? Narin Güran kimdir, nerede kayboldu, bulundu mu? Valilikten duyuru!

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduğu gün Kur'an kursundan çıktığı ve eve doğru yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA? Narin Güran kimdir, nerede kayboldu, bulundu mu? Valilikten duyuru!

NARİN GÜRAN BULUNDU MU?
En son sosyal medyada Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğuna dair bazı iddialar vardı... Peki Narin Güran bulundu mu? Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA? Narin Güran kimdir, nerede kayboldu, bulundu mu? Valilikten duyuru!

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN"
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın (8) bulunabilmesi amacı ile valiliğimiz koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur"

SON DAKİKA