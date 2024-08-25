Giriş Tarihi: 25.08.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
14:38
NARİN BULUNDU MU SON DAKİKA? Narin Güran kimdir, nerede kayboldu, bulundu mu? Valilikten duyuru!
Türkiye günlerdir Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu merak ediyor. 21 Ağustos'tan beri haber alınamayan 8 yaşındaki Narin'in kaçırılma şüphesi üzerinde duruluyordu. Son olarak kuran kursu çıkışı son görüntüleri ortaya çıkan Narin hakkında sosyal medyada cansız bedeni bulunduğuna yönelik paylaşımlara ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden açıklama geldi. Peki, son dakika Narin bulundu mu? Narin Güran kimdir, nerede kayboldu? İşte son durum bilgisi...