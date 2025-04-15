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Narin cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı! Salim Güran, avukatı aracılığıyla konuştu
Giriş Tarihi: 15.04.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
18:35
Narin cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı! Salim Güran, avukatı aracılığıyla konuştu
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alan amca Salim Güran, avukatı aracılığıyla konuştu. Erzurum Cezaevinde kalan Salim Güran, avukatların son günlerde paylaştığı raporlara dikkat çekerek, masum olduğunu savundu.