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Haberler Yaşam Narin cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı! Salim Güran, avukatı aracılığıyla konuştu
Giriş Tarihi: 15.04.2025 18:35 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 18:35

Narin cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı! Salim Güran, avukatı aracılığıyla konuştu

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alan amca Salim Güran, avukatı aracılığıyla konuştu. Erzurum Cezaevinde kalan Salim Güran, avukatların son günlerde paylaştığı raporlara dikkat çekerek, masum olduğunu savundu.

Hüseyin KAÇAR
Narin cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı! Salim Güran, avukatı aracılığıyla konuştu

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024 günü korkunç bir cinayete kurban olurum edilen Narin Güran'ın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Narin cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı! Salim Güran, avukatı aracılığıyla konuştu

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran "iştirak halinde kasten öldürmek" suçunu işledikleri gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Narin cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı! Salim Güran, avukatı aracılığıyla konuştu

Narin'in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar ise, "suçu gizlemek" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Narin cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı! Salim Güran, avukatı aracılığıyla konuştu

AVUKATI PAYLAŞTI

Diyarbakır'dan Erzurum Dumlu Cezaevinde yatan Salim Güran, avukatı aracılığıyla konuştu. Güran'ın avukatı müvekkili Salim Güran'ın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Narin cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı! Salim Güran, avukatı aracılığıyla konuştu

Av. Onur Akdağ, yaptığı paylaşımda Salim Güran'ın şu ifadelerine yer verdi: