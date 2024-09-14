Giriş Tarihi: 14.09.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
10:19
Narin Güran cinayetinde son dakika: Salim Güran'ın eşi yalanları deşifre etti:" Her şeyi anlat dedim"...
Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti üzerindeki sır perdesi aralanıyor. Narin'in annesi, ağabeyi, muhtar amcasının da aralarında bulunduğu 10 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, cesedi Nevzat Bahtiyar'a verdiği öne sürülen muhtar Salim Güran'ın eşi Melek Güran ifadesinde Narin'in DNA'sının kocasının arabasından bulunmasından dolayı kendisinden şüphelendiğini söyledi. Eşi tutuklandıktan sonra çocuklarıyla cezaevine gittiğini de anlatan kadın, "Salim'e bildiklerini anlatmasını söyledim. Bir şey saklamama konusunda ikna etmeye çalıştım. Eşim Narin'e neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum" dedi. İşte haberin detayları…