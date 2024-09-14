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Giriş Tarihi: 14.09.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 10:19

Narin Güran cinayetinde son dakika: Salim Güran'ın eşi yalanları deşifre etti:" Her şeyi anlat dedim"...

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti üzerindeki sır perdesi aralanıyor. Narin'in annesi, ağabeyi, muhtar amcasının da aralarında bulunduğu 10 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, cesedi Nevzat Bahtiyar'a verdiği öne sürülen muhtar Salim Güran'ın eşi Melek Güran ifadesinde Narin'in DNA'sının kocasının arabasından bulunmasından dolayı kendisinden şüphelendiğini söyledi. Eşi tutuklandıktan sonra çocuklarıyla cezaevine gittiğini de anlatan kadın, "Salim'e bildiklerini anlatmasını söyledim. Bir şey saklamama konusunda ikna etmeye çalıştım. Eşim Narin'e neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum" dedi. İşte haberin detayları…

Halit TURAN
Narin Güran cinayetinde son dakika: Salim Güran’ın eşi yalanları deşifre etti: Her şeyi anlat dedim...

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde soruşturma tamamlanma aşamasına geldi.

Narin Güran cinayetinde son dakika: Salim Güran’ın eşi yalanları deşifre etti: Her şeyi anlat dedim...

Muhtar olan amca Salim Güran'ın tutuklanmasının ardından cesedi Eğertutmaz deresine götürdüğü belirlendi.

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Narin Güran cinayetinde son dakika: Salim Güran’ın eşi yalanları deşifre etti: Her şeyi anlat dedim...

Komşu Nevzat Bahtiyar'ın da yakalanmasının ardından derinleştirilen soruşturmada gözaltına alınan 24 şüpheliden Narin'in annesi, ağabeyi ve kuzenlerinin de aralarından bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Narin Güran cinayetinde son dakika: Salim Güran’ın eşi yalanları deşifre etti: Her şeyi anlat dedim...

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin alınan ifadelerinin tümüne SABAH ulaştı.

Narin Güran cinayetinde son dakika: Salim Güran’ın eşi yalanları deşifre etti: Her şeyi anlat dedim...

Narin'in ölümüyle ilgili birçok şüphenin içerdiği ifadeler arasında en dikkat çekenlerden birini de muhtar Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın ifadesi oldu.

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