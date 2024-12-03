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Haberler Yaşam Narin cinayetinde yeni ses kayıtları: Git Nevzat'ın karısına böyle söyle!
Giriş Tarihi: 03.12.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 10:35

Narin cinayetinde yeni ses kayıtları: Git Nevzat'ın karısına böyle söyle!

Son dakika: Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran'ın ailesi tarafından, Nevzat Bahtiyar'ın suçu kabul etmesi için para teklifinde bulunduğu iddiaları üzerine cumhuriyet savcılığı düğmeye bastı. 2'si şüpheli 6 kişinin ifadesini aldı. İşte dava dosyasına giren o ses kayıtları: Git Nevzat'ın karısına söyle...

Hüseyin KAÇAR
İHA
Narin cinayetinde yeni ses kayıtları: Git Nevzat’ın karısına böyle söyle!

Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evinden 1,5 kilometre mesafede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katili ve neden öldürüldüğü sır perdesini koruyor. Cinayete ilişkin tutuklanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile cesedi gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bir süre önce Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar'ın Güran ailesinin babasının cinayeti kabul etmesi için kendilerine para ve ev teklifinde bulunduğunu iddia etmişti.

Narin cinayetinde yeni ses kayıtları: Git Nevzat’ın karısına böyle söyle!

Bu teklifin de amca Ali Rıza Güran tarafından yapıldığını ileri süren Bahtiyar, Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe ile başvuruda bulundu ve yapılan telefon ses kayıtlarını da savcılığa verdi. Bunun üzerine harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Jandarma Komutanlığınca Hasan K. (65) ve tutuklu sanık amca Salim Güran'ın amcası Ali Rıza Güran'ın (65) "şüpheli" sıfatı ile Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal (46), oğulları İbrahim (20) ve Ferhat Bahtiyar (24) ile kızı Fadile N'nin (27) ise "bilgi" amaçlı ifadeleri alındı. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ali Rıza Güran, para teklifi iddialarını kabul etmedi. Alınan ifadeler, Narin Güran dava dosyasına eklendi.

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Narin cinayetinde yeni ses kayıtları: Git Nevzat’ın karısına böyle söyle!

Hasan K.'nin Ali Rıza Güran'ın Bahtiyar ailesine iletmesi için "Ben yapmışım dese, evlerini getirirdik, Gazal'ın evini Gazal'a verirdik. Sen onlara söyleyebilir misin? Ben onlara diyemem" dediğini ileri sürerek başlayan telefon görüşmesinde şunlar yer aldı:


"Gazal Bahtiyar: Deseydin enayi var karşınızda. Onlar yapsın, onun üstüne atsın, evi versin Gazal'a. Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Dünya malına mı kanacağım? Nevzat'ın evini yıktılar, evine ateş attılar.


Hasan K: Ben dedim çocukları bana söyledi, 'Arabamızın devrini bize versinler.' (Güran ailesi)

Küçük kardeşleri, 'Tamam arabanın devri mesele değil. Zamanı gelince veririz.' dedi

Gazal Bahtiyar: Kendileri öldürdü, onlar kızlarını öldürdü, bizimkinin boynuna koydular. Sonra teklif göndersinler.


Hasan K: Bana söylediler, ben de söylerim dedim.

Gazal Bahtiyar: Söyle ayaklarını denk atsınlar, bana kelimeler söylemesinler amca. Bu fukarayı hapiste çürüttüler.

Narin cinayetinde yeni ses kayıtları: Git Nevzat’ın karısına böyle söyle!

Hasan K: Ne diyeyim Allah hakkınızı bırakmasın.

Gazal Bahtiyar: Amin. Bu fukaranın hiçbir şeyden haberi yoktu amca, ben evdeydim. Geldi yemeğini yedi, gitti, ağaçlarını suladı, onu çağırdı, ne yaptıysa onun üstüne attı.

Hasan K: Suç onundur, Nevzat'ın hakkı ölümdür. Nevzat niye cesetlerini götürdü, sakladı. Deseydi 'Ben niye saklıyorum?

Gazal Bahtiyar: Onu tehdit ettiler amca, onu tehdit etmeseydi gider miydi?
Hasan K: Gittiğinde; bir haftası bittiğinde, tutuklandığında gitseydi 'Zorla bana yaptırdı.' Girmezdi hapse.

Gazal Bahtiyar: Sakın hacı Rıza (Ali Rıza Güran) onların tekliflerini göndermesin.
Hasan K: Haber gönderseler siz de 'yok' dersiniz.

İbrahim Bahtiyar (Nevzat Bahtiyar'ın oğlu): Dayı onlara söylersin, devlet ne derse odur. Onlar demiyor muydu devlet ne derse odur. Devlet ortaya çıkaracak.

Hasan K: Kim ise devlet çıkaracak ortaya. Ben evlerin arasındayım, millet etrafımda, fazla konuşamıyorum."

Narin cinayetinde yeni ses kayıtları: Git Nevzat’ın karısına böyle söyle!

Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, jandarmada verdiği ifadesinde, ablası Fadile N.'nin 27 Ekim'de ağabeyi Ferhat'ın evine geldiğini belirtti.
Bahtiyar, ablası Fadile N.'nin kendisi ve annesinin bulunduğu odada, "Ali Rıza Güran'ın Hasan K.'yi yanına çağırdığını ve 'Narin'i zaten Nevzat öldürmüş, suçunu kabul etsin, çocukları gelsin köydeki evine, biz yine onlara bakacağız, sahip çıkacağız. Nevzat suçu üstlensin, bizim çocuklar çıksın, sen de git bunu Gazal'a ve çocuklarına ilet." dediğini anlattığını öne sürdü.
Hasan K.'nin bunu önce teyzesi Gülbahar K.'ye ilettiğini, Gülbahar K.'nin de telefonla konuyu ablası Fadile N.'ye söylediğini ifade eden Bahtiyar, şunları yer aldı:

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