Narin cinayetinde yeni ses kayıtları: Git Nevzat’ın karısına böyle söyle!

Hasan K: Ne diyeyim Allah hakkınızı bırakmasın.



Gazal Bahtiyar: Amin. Bu fukaranın hiçbir şeyden haberi yoktu amca, ben evdeydim. Geldi yemeğini yedi, gitti, ağaçlarını suladı, onu çağırdı, ne yaptıysa onun üstüne attı.



Hasan K: Suç onundur, Nevzat'ın hakkı ölümdür. Nevzat niye cesetlerini götürdü, sakladı. Deseydi 'Ben niye saklıyorum?



Gazal Bahtiyar: Onu tehdit ettiler amca, onu tehdit etmeseydi gider miydi?

Hasan K: Gittiğinde; bir haftası bittiğinde, tutuklandığında gitseydi 'Zorla bana yaptırdı.' Girmezdi hapse.



Gazal Bahtiyar: Sakın hacı Rıza (Ali Rıza Güran) onların tekliflerini göndermesin.

Hasan K: Haber gönderseler siz de 'yok' dersiniz.



İbrahim Bahtiyar (Nevzat Bahtiyar'ın oğlu): Dayı onlara söylersin, devlet ne derse odur. Onlar demiyor muydu devlet ne derse odur. Devlet ortaya çıkaracak.



Hasan K: Kim ise devlet çıkaracak ortaya. Ben evlerin arasındayım, millet etrafımda, fazla konuşamıyorum."