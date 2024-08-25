Giriş Tarihi: 25.08.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
17:06
Narin Güran bulundu mu? Evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekelerine rastlandı!
Sosyal medyada Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik paylaşımlar yapıldı. Diyarbakır Valiliği bu iddiaları yalanladı. Gelen son dakika bilgisine göre ise Narin'in evine yaklaşık 20 metre mesafede, yakınlarının kayalıklar üzerinde tespit ettiği kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından kan lekelerinin kime olduğu belirlenecek...