Narin Güran bulundu mu? Evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekelerine rastlandı!

Ekipler, küçük kızı bulmak için çalışma başlattı. Ancak henüz olumlu veya olumsuz bir haber alınamadı. Diyarbakır Valiliği ise bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

8 yaşındaki Narin Güran'ı Diyarbakır Emniyeti havadan helikopterle de arıyor