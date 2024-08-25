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Giriş Tarihi: 25.08.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 17:06

Narin Güran bulundu mu? Evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekelerine rastlandı!

Sosyal medyada Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik paylaşımlar yapıldı. Diyarbakır Valiliği bu iddiaları yalanladı. Gelen son dakika bilgisine göre ise Narin'in evine yaklaşık 20 metre mesafede, yakınlarının kayalıklar üzerinde tespit ettiği kan lekeleri üzerine jandarma bölgede önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından kan lekelerinin kime olduğu belirlenecek...

AA
Narin Güran bulundu mu? Evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekelerine rastlandı!

Olay geçtiğimiz günlerde Diyarbakır Bağlar'da yaşandı. 8 yaşındaki Narin Güran, esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştı. Kızlarının hayatından endişe eden Güran Ailesi ise soluğu karakolda aldı.

Narin Güran bulundu mu? Evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekelerine rastlandı!

Ekipler, küçük kızı bulmak için çalışma başlattı. Ancak henüz olumlu veya olumsuz bir haber alınamadı. Diyarbakır Valiliği ise bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

8 yaşındaki Narin Güran'ı Diyarbakır Emniyeti havadan helikopterle de arıyor

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Narin Güran bulundu mu? Evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekelerine rastlandı!

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, kayıp kız çocuğu Güran'ın bulunabilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edildiği vurgulandı.

Narin Güran bulundu mu? Evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekelerine rastlandı!

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan Narin Güran'ın cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Narin Güran bulundu mu? Evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekelerine rastlandı!

Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

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