Giriş Tarihi: 06.09.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
09:47
NARİN GÜRAN BULUNDU MU SON DAKİKA: Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!
Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran Türkiye'yi sarstı. Milyonları derinden etkileyen olay ile ilgili her bir bölge ekipler tarafından didik didik aranıyor. "Son dakika Narin Güran bulundu mu?" sorusu sıcaklığını korurken 9 yaşındaki M. adlı kız arkadaşı pedagog eşliğinde dinledi. Arkadaşı, Narin Güran'ın son sözlerini anlattı. Şüpheli amca Salim Güran ve 43 dakikalık esrar perdesi işe şu şekilde... İşte SON DAKİKA NARİN GÜRAN HABERİ!