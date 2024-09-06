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Giriş Tarihi: 06.09.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 09:47

NARİN GÜRAN BULUNDU MU SON DAKİKA: Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran'ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran Türkiye'yi sarstı. Milyonları derinden etkileyen olay ile ilgili her bir bölge ekipler tarafından didik didik aranıyor. "Son dakika Narin Güran bulundu mu?" sorusu sıcaklığını korurken 9 yaşındaki M. adlı kız arkadaşı pedagog eşliğinde dinledi. Arkadaşı, Narin Güran'ın son sözlerini anlattı. Şüpheli amca Salim Güran ve 43 dakikalık esrar perdesi işe şu şekilde... İşte SON DAKİKA NARİN GÜRAN HABERİ!

NARİN GÜRAN BULUNDU MU SON DAKİKA: Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran’ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

SON DAKİKA HABERİ! Narin Güran'ın bulunması için tüm ekipler seferber edildi. Türkiye, Narin Güran'dan gelecek güzel habere kilitlenmiş durumda. Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürütüyor. Narin'in kaybolduğu gün ve amcanın tutuklanmasına dair yeni bilgiler de tek tek ortaya çıkıyor. İşte Narin Güran, şüpheli amca Salim Güran ve 43 dakikalık esrar perdesine ilişkin Türkiye'nin merak ettiği o detaylar...

NARİN GÜRAN BULUNDU MU SON DAKİKA: Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran’ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

Soruşturmada kamera kayıtları ve ifadelerden elde edilen tespitlere göre 21 Ağustos günü 13.50'de camideki kursa gitmek için evden ayrılan Narin, o gün en son 18.47'de görüldü. 19.30'da da ailesi tarafından aranmaya başladı.

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NARİN GÜRAN BULUNDU MU SON DAKİKA: Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran’ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

NARİN GÜRAN, ŞÜPHELİ AMCA SALİM GÜRAN, 43 DAKİKALIK ESRAR PERDESİ...

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Narin Güran'ın akıbetine dair bütün sır aradaki bu 43 dakikada gizli. Bölgede en son 18.59'da görülen amcanın tutuklanmasına giden süreç ise çelişkili ifadeleri ve tavırlarıyla başladı.

NARİN GÜRAN BULUNDU MU SON DAKİKA: Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran’ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

Narin ile görüntüsü 18.47'de kameralara takılan M. adlı arkadaşı da en son ne konuştuklarını anlattı.

İşte 21 Ağustos günü yaşananlar...

13.50: Narin camideki kursa gitmek üzere evlerinin önünden ayrıldı.

14.00: 69 yaşındaki büyük amcası Hüseyin Güran'ın evine uğradı. Oradan camiye geçti.

NARİN GÜRAN BULUNDU MU SON DAKİKA: Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran’ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

15.05: Camiden çıktı.

15.15: Okulun önünden geçerek eve giden patika yola girdi. Aile üyelerinin beyanlarına göre bu saatten sonra yakınlarından kimse Narin'i bir daha görmedi.

17.40: Alınan diğer ifadelere göre Narin evlerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki caminin orada iki kişi tarafından görüldü.

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