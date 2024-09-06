NARİN GÜRAN BULUNDU MU SON DAKİKA: Son sözleri ortaya çıktı! Amca Salim Güran’ın şüpheli gidişi... 43 dakikalık esrar perdesi!

15.05: Camiden çıktı.

15.15: Okulun önünden geçerek eve giden patika yola girdi. Aile üyelerinin beyanlarına göre bu saatten sonra yakınlarından kimse Narin'i bir daha görmedi.

17.40: Alınan diğer ifadelere göre Narin evlerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki caminin orada iki kişi tarafından görüldü.