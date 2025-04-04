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Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Cinayet günü Yüksel Güran’ın telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı! İşte o kayıtlar!…
Giriş Tarihi: 04.04.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
12:44
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Cinayet günü Yüksel Güran’ın telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı! İşte o kayıtlar!…
Diyarbakır'da, korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu annesi Yüksel Güran'ın cinayet gününe ait telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı. İşte detaylar...