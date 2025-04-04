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Giriş Tarihi: 04.04.2025 12:42 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 12:44

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Cinayet günü Yüksel Güran’ın telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı! İşte o kayıtlar!…

Diyarbakır'da, korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu annesi Yüksel Güran'ın cinayet gününe ait telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Hüseyin KAÇAR
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Cinayet günü Yüksel Güran’ın telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı! İşte o kayıtlar!…

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos 2024'de günü korkunç bir cinayete kurban gitti. Yapılan atamalar sonucunda, Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra evinden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturmada, Narin Güran cinayetiyle ilgili anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan dava açıldı.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Cinayet günü Yüksel Güran’ın telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı! İşte o kayıtlar!…

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan karar duruşmasında, yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Küçük kızın cansız bedenini amca Salim Güran'dan aldığını iddia eden ve köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Narin, dosyası gerekçeli karar yazıldıktan sonra Bölge İstinaf Mahkemesine gönderildi.

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Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Cinayet günü Yüksel Güran’ın telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı! İşte o kayıtlar!…

YÜKSEL GÜRAN'IN TELEFON VE İNTERNET KAYITLARI

Narin Güran cinayetinde hapis cezası alan anne Yüksel Güran'a ait gün içi telefon hareketleri ortaya çıktı. Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, tarafından kayıtlar paylaşıldı. Av. Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Cinayet günü Yüksel Güran’ın telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı! İşte o kayıtlar!…

"Telefon rehberinde Hediye olarak kayıtlı numarayı saat 09.39 da aradığı (çamaşırları götürmek için), yine aynı gün saat 19.30'da Hediye'yi aradığı (Narin'in orada olup olmadığını sormak için), olay günü 13.55-16.46 saatleri arasında herhangi bir görüşme kaydı ve olağandışı hareketliliğin olmadığı, telefonunda 15.04 İtibariyle PUG mobile oyunun açıldığı ara ara bu oyunun oynandığı (Küçük Eren'e ait hareket), 15.42 de Enes 2121 şifresi ile internet paylaşımı için bağlanıldığı, 16.01 Bluetooth ile Airpords Pro isimli kulaklığa bağlandığı,16.02 de müzik uygulamasının başlatıldığı, asıl telefon arama hareketliliğinin 19.30 dan itibaren başladığı görülmektedir.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Cinayet günü Yüksel Güran’ın telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı! İşte o kayıtlar!…

Telefon içeriğinde cinayeti öğrenen, bilen birine ait şüpheli bir hareket/bulgu tespit edilmemiştir. Aksine oyun, müzik gibi uygulamaların kullanıldığı, yine savunmada belirttiği gibi kritik saatlerde uyku halinde olduğu arama-aranma-mesaj gibi yoğun hareketinin olmadığı görülmektedir."