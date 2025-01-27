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Narin Güran cinayeti davasının gerekçeli kararında kan donduran detaylar: Yüksel Enes ve Salim cansız bedenin başında bekleyip…
Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
08:51
Narin Güran cinayeti davasının gerekçeli kararında kan donduran detaylar: Yüksel Enes ve Salim cansız bedenin başında bekleyip…
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti davasıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Türkiye'nin merakla beklediği gerekçeli kararda, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'ın küçük kızı iştirak halinde öldürdükleri ifadesi yer aldı. Ayrıca Yüksel Güran'ın Narin'e gelecek kötülüklere karşı annelik yükümlülüklerini yerine getirmediği de vurgulandı. 944 sayfadan oluşan raporda, kan donduran detaylar da yer aldı.