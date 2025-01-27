Narin Güran cinayeti davasının gerekçeli kararında kan donduran detaylar: Yüksel Enes ve Salim cansız bedenin başında bekleyip…

NEVZAT'I ÇAĞIRMA KARARINI NARİN'İN CANSIZ BEDENİNİN BAŞINDA BİRLİKTE ALDILAR

Mahkeme gerekçeli kararında, Narin'in cansız bedeninin Nevzat'a verilmesini sanık Salim, Yüksel ve Enes Güran'ın birlikte karar aldığına dikkat çekti. Mahkeme Salim Güran ile ilgili gerekçesinde Nevzat'ın olaya nasıl dâhil edildiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Salim diğer sanıklar Yüksel ve Enes ile birlikte maktul Narin'in öldürülme eylemine iştirak ederek öldürdü. Ardından sanık Salim diğer sanıklar ile birlikte öldürme eylemi sonrası ne yapacaklarını kararlaştırdı. Bu sırada Salim, olay yerine yakın olan ve telefon ile konuştuğu sanık Nevzat'a Narin'in cansız bedenini vererek yok etmesini istedi. Bu husus diğer sanıklar ile baba Arif Güran'ın evinde maktul Narin'in cansız bedeninin başında iken birlikte kararlaştırıldı."