Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
09:08
Narin Güran cinayetinde cevap bekleyen 11 soru! "Arka planında çok derin bir ilişkiler yumağı var"
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili aralarında aile üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma titizlikle devam ederken, SABAH Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü köşe yazısında Türkiye'yi derinden sarsan olayı kaleme aldı. Narin'in öldürülmesiyle ilgili cevabı merak edilen 11 soruyu köşesine taşıyan Yüksel Aytuğ, "Cinayetin arka planında çok derin bir ilişkiler yumağı olduğu artık yadsınamaz bir gerçek." ifadesini kullandı.