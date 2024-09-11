Narin Güran cinayetinde cevap bekleyen 11 soru! "Arka planında çok derin bir ilişkiler yumağı var"

Narin, annesi ve amcasını uygunsuz vaziyette gördüğü için mi öldürüldü?

Zavallı çocukcağız, bir arsa anlaşmazlığı uğruna mı katledildi? "Sana öyle bir acı yaşatacağım ki, unutamayacaksın" sözü ne zaman, kimin ağzından çıktı?