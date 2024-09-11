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Giriş Tarihi: 11.09.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 09:08

Narin Güran cinayetinde cevap bekleyen 11 soru! "Arka planında çok derin bir ilişkiler yumağı var"

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili aralarında aile üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma titizlikle devam ederken, SABAH Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü köşe yazısında Türkiye'yi derinden sarsan olayı kaleme aldı. Narin'in öldürülmesiyle ilgili cevabı merak edilen 11 soruyu köşesine taşıyan Yüksel Aytuğ, "Cinayetin arka planında çok derin bir ilişkiler yumağı olduğu artık yadsınamaz bir gerçek." ifadesini kullandı.

YÜKSEL AYTUĞ
Narin Güran cinayetinde cevap bekleyen 11 soru! Arka planında çok derin bir ilişkiler yumağı var

SABAH Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bugün kaleme aldığı "Bir cinayetten fazlası" başlıklı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Küçük Narin'in vahşice öldürülmesinin arka planında çok derin bir ilişkiler yumağı olduğu artık yadsınamaz bir gerçek.

Narin Güran cinayetinde cevap bekleyen 11 soru! Arka planında çok derin bir ilişkiler yumağı var

Herkesin kafasında deli sorular. Korkunç iddialara her gün yenileri ekleniyor:

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Narin Güran cinayetinde cevap bekleyen 11 soru! Arka planında çok derin bir ilişkiler yumağı var

Narin'in amcası ile annesi arasında bir ilişki mi vardı?
Baba bundan haberdar mıydı?

Narin Güran cinayetinde cevap bekleyen 11 soru! Arka planında çok derin bir ilişkiler yumağı var

Narin, annesi ve amcasını uygunsuz vaziyette gördüğü için mi öldürüldü?
Zavallı çocukcağız, bir arsa anlaşmazlığı uğruna mı katledildi? "Sana öyle bir acı yaşatacağım ki, unutamayacaksın" sözü ne zaman, kimin ağzından çıktı?

Narin Güran cinayetinde cevap bekleyen 11 soru! Arka planında çok derin bir ilişkiler yumağı var

Bedenden ayrılan bacağın sırrı ne?
Narin'in yıllar önce merdivenden düşerek öldüğü söylenen ablasının başına da mı aynı olay geldi?

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