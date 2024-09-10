Giriş Tarihi: 10.09.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
19:51
SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde sır 50 dakika: İtirafçı Nevzat Bahtiyar cesedin bulunduğu dere kenarına gidip…
Türkiye, 8 yaşında korkunç cinayette hayattan koparılan Narin evladına ağladı. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın tam 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Amca Salim Güran kasten öldürme suçundan tutuklanırken Narin'in annesi, babası, ağabeyi ve amcaları gözaltına alındı. Jandarmaya itirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise cinayeti tek tek anlattı. Amca Salim Güran'dan cesedi teslim aldığı ve 200 bin TL karşılığında Eğertutmaz Deresi'ne bıraktığını açıkladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler itirafçının Eğertutmaz Deresi çevresindeki geçirdiği sır 50 dakikayı mercek altına aldı!