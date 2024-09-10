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Giriş Tarihi: 10.09.2024 19:14 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 19:51

SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde sır 50 dakika: İtirafçı Nevzat Bahtiyar cesedin bulunduğu dere kenarına gidip…

Türkiye, 8 yaşında korkunç cinayette hayattan koparılan Narin evladına ağladı. 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın tam 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Amca Salim Güran kasten öldürme suçundan tutuklanırken Narin'in annesi, babası, ağabeyi ve amcaları gözaltına alındı. Jandarmaya itirafçı olan Nevzat Bahtiyar ise cinayeti tek tek anlattı. Amca Salim Güran'dan cesedi teslim aldığı ve 200 bin TL karşılığında Eğertutmaz Deresi'ne bıraktığını açıkladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler itirafçının Eğertutmaz Deresi çevresindeki geçirdiği sır 50 dakikayı mercek altına aldı!

DHA
SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde sır 50 dakika: İtirafçı Nevzat Bahtiyar cesedin bulunduğu dere kenarına gidip…

Türkiye'nin günlerdir merak ettiği Narin Güran'dan kahreden haber geldi. 21 Ağustos'ta Kur'an kursu dönüşü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayete kurban gittiği belirlendi.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde sır 50 dakika: İtirafçı Nevzat Bahtiyar cesedin bulunduğu dere kenarına gidip…

Küçük kızın talihsiz bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde bulunurken Türkiye'yi sarsan olayda amca Salim Güran ise tek şüpheliydi.

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SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde sır 50 dakika: İtirafçı Nevzat Bahtiyar cesedin bulunduğu dere kenarına gidip…

Yürütülen soruşturma kapsamında Narin'in annesi, babası, ağabeyi, 3 amcası ile Salim Güran'ın eşinin de aralarında olduğu 24 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Jandarmaya ifade veren sıva ustası Nevzat Bahtiyar ise kan donduran cinayeti itiraf etti.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde sır 50 dakika: İtirafçı Nevzat Bahtiyar cesedin bulunduğu dere kenarına gidip…

2 Eylül'de tutuklanan Narin'in amcası, mahalle muhtarı Salim Güran'ın beyaz renkli otomobili ile getirdiği, ön koltukta battaniyeye sarılı Narin'in cesedini yok etmek için kendisine 200 bin lira teklif ettiğini belirten Nevzat Bahtiyar ifadesinde, "Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi.

SON DAKİKA... Narin Güran cinayetinde sır 50 dakika: İtirafçı Nevzat Bahtiyar cesedin bulunduğu dere kenarına gidip…

Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum" dedi.

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