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Giriş Tarihi: 17.09.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 08:27

Narin Güran cinayetinde yeni çuval detayı: Nevzat’ın evinden çıktı!

Türkiye'nin gündemine oturan 8 yaşındaki Narin cinayeti soruşturmasında çok önemli bir delil soruşturma dosyasına girdi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Jandarma tarafından küçük kızı Eğertutmaz Deresine götürüp gömdüğünü anlatan komşu Nevzat Bahtiyar'ın evinde detaylı arama yapıldı. Aramalarda, Narin'in içine konularak taşındığı çuval ile zanlının evinde bulunan çuvalların birbirini takip eder şekilde seri numaralara sahip olduğu ortaya çıktı. Bu delille Nevzat Bahtiyar'ın çuvalı evinden aldığı da netleşti. Alınan ifadelerin ardından soruşturmayı farklı yönlendirmeye çalıştığı tespit edilen Narin'in akrabaları İsa Kaya ile Şeyma Kaya isimli 2 kişi daha gözaltına alındı...

Halit TURAN
Narin Güran cinayetinde yeni çuval detayı: Nevzat’ın evinden çıktı!

Narin Güran cinayetinin üzerinde sır perdesi halen aralanamadı. Amca Salim Güran'ın aracın Narin'in iki DNA'sının bulunması ve birçok çelişkili ifadelerine rağmen zanlı cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi vermedi.

Narin Güran cinayetinde yeni çuval detayı: Nevzat’ın evinden çıktı!

Soruşturma dosyasına yeni giren bir delile de SABAH ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından Narin'in cansız bedenini çuvala koyduktan sonra Eğertutmaz Deresine götürüp gömdüğünü anlatan komşu Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin ardından evinde detaylı arama yapıldı.

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Narin Güran cinayetinde yeni çuval detayı: Nevzat’ın evinden çıktı!

ÇUVALI EVİNDEN ALDIĞI KESİNLEŞTİ
Narin'in taşındığı çuvalın seri numaralarının halen üzerinde bulunduğu, Jandarma ekipleri tarafından Nevzat Bahtiyar'ın evinde yapılan aramada ise Narin'in taşındığı çuval ile seri numarası birbirini takip eden kullanılmamış çuvallar bulundu.

Narin Güran cinayetinde yeni çuval detayı: Nevzat’ın evinden çıktı!

Buna göre, Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde anlattığı gibi, Narin'i taşıdığı çuvalı evinden aldığı da kesinleşti.

Narin Güran cinayetinde yeni çuval detayı: Nevzat’ın evinden çıktı!

SORUŞTURMAYA YÖN VERMEYE ÇALIŞMIŞLAR
Cinayetin bütün detaylarıyla ortaya konulmaya çalışıldığı soruşturma kapsamında yenge Hediye Güran'ın sorgusu devam ederken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki şüphelinin daha gözaltına alınmasına karar verildi.

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