Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 08.09.2024 23:22 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 23:38

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde yeni detaylar! Ön otopsi raporu ortaya çıktı! Narin nasıl öldürüldü? Bacağında kırıklar var

SON DAKİKA HABERLERİ... 8 yaşında bir cinayete kurban giden Narin Güran, ölümüyle Türkiye'yi yasa boğdu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gündür kayıp olarak aranan Narin'in cansız bedeni dere içinde bulundu. Narin'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yaklaşık 10 saat süren otopsi sona erdi. Otopsi ile çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Minik Narin'in bacağında kırık, boynunda ise lezyon tespit edildi. İşte Narin Güran soruşturmasına ilişkin son dakika bilgileri...

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde yeni detaylar! Ön otopsi raporu ortaya çıktı! Narin nasıl öldürüldü? Bacağında kırıklar var

Son dakika Narin Güran haberleri... Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma tüm titizliliği ile sürüyor. Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu'nda süren otopsisi sona erdi.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde yeni detaylar! Ön otopsi raporu ortaya çıktı! Narin nasıl öldürüldü? Bacağında kırıklar var

Yaklaşık 10 saat süren otopsi ile çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Elde edilen ön otopsi raporuna göre; minin Narin'in bacağında kırık, boynunda ise lezyon tespit edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde yeni detaylar! Ön otopsi raporu ortaya çıktı! Narin nasıl öldürüldü? Bacağında kırıklar var

23 KİŞİ GÖZALTINDA

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde yeni detaylar! Ön otopsi raporu ortaya çıktı! Narin nasıl öldürüldü? Bacağında kırıklar var

ANNE, BABA, 3 AMCA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.

İki ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan E.G. (18) olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken Narin Güran'ın amcasının da bulunduğu 2 kişi daha gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde yeni detaylar! Ön otopsi raporu ortaya çıktı! Narin nasıl öldürüldü? Bacağında kırıklar var

AMCA TUTUKLANMIŞTI

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

SON DAKİKA