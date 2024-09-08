SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde yeni detaylar! Ön otopsi raporu ortaya çıktı! Narin nasıl öldürüldü? Bacağında kırıklar var

ANNE, BABA, 3 AMCA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.

İki ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan E.G. (18) olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken Narin Güran'ın amcasının da bulunduğu 2 kişi daha gözaltına alındı.