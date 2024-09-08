Giriş Tarihi: 08.09.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
23:38
SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde yeni detaylar! Ön otopsi raporu ortaya çıktı! Narin nasıl öldürüldü? Bacağında kırıklar var
SON DAKİKA HABERLERİ... 8 yaşında bir cinayete kurban giden Narin Güran, ölümüyle Türkiye'yi yasa boğdu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gündür kayıp olarak aranan Narin'in cansız bedeni dere içinde bulundu. Narin'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu tarafından yaklaşık 10 saat süren otopsi sona erdi. Otopsi ile çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Minik Narin'in bacağında kırık, boynunda ise lezyon tespit edildi. İşte Narin Güran soruşturmasına ilişkin son dakika bilgileri...