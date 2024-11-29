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Giriş Tarihi: 29.11.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:31

Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Bulamayınca kendini yere fırlattı!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin görülen dava devam ederken yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Son olarak dava dosyasına 21 Ağustos günü köylülerin ve ailesinin aramaya başladıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de girdi. Görüntülerin birinde saat 20.02'den itibaren okul civarında bir kalabalık oluşup dağıldıktan sonra okulun yan tarafındaki tarlalardan gelerek saat 20.37'de kamera açısına giren 16-17 yaşlarındaki 2 erkek çocuktan birinin, Narin bulunamadığı için iki elini dizine vurarak, kendini yere attığı, diğer çocuğun onu kolundan tutup kaldırdıktan sonra caminin olduğu yöne doğru gittikleri yer aldı. İşte detaylar…

DHA
Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Bulamayınca kendini yere fırlattı!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağına çuvalda, üstü taşlarla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Bulamayınca kendini yere fırlattı!

İddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Bulamayınca kendini yere fırlattı!

Davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Bulamayınca kendini yere fırlattı!

KENDİNİ YERE ATTI

Köylülerin ve ailesinin 21 Ağustos'ta Narin'i aramaya başladığı saatlerde, okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de dava dosyasına girdi.

Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Bulamayınca kendini yere fırlattı!

Görüntülerde, saat 20.02'den itibaren okul civarında bir kalabalık oluştuğu, kalabalık dağıldıktan sonra okulun yan tarafındaki tarlalardan gelerek

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