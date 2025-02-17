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Haberler Yaşam Narin Güran cinayetinde yeni iddianame! 12 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı! 2 kişi tahliye edildi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 22:43 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 22:43

Narin Güran cinayetinde yeni iddianame! 12 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı! 2 kişi tahliye edildi

Diyarbakır'da 8 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında yeni bir iddianame hazırlandı. Suçluyu Kayırma suçunu isledikleri gerekçesiyle aralarında Narin'in ailesi ve yakınlarında bulunduğu 6'sı tutuklu 12 kişi hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Öte yandan, tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Hüseyin KAÇAR
Narin Güran cinayetinde yeni iddianame! 12 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı! 2 kişi tahliye edildi

Diyarbakır'da 8 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında yeni bir iddianame hazırlandı. Aralarında Narin'in ailesi ve yakınlarında bulunduğu 6'sı tutuklu 12 kişi hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. "Suçluyu kayırma suçunu işledikleri" gerekçesiyle sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Narin Güran cinayetinde yeni iddianame! 12 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı! 2 kişi tahliye edildi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında, Hediye Güran, Maşallah Güran, Barış Güran, Birsen Güran, Fuat Güran, İbrahim Halil Güran, Ömer Faruk Güran, Kurtuluş Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammet Kaya ve Şeyma Kaya hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

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Narin Güran cinayetinde yeni iddianame! 12 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı! 2 kişi tahliye edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli 12 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan 10 sayfalık iddianamede, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Narin Güran cinayetinde yeni iddianame! 12 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı! 2 kişi tahliye edildi

"Suçluyu kayırma suçunu işledikleri" gerekçesiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları istenen sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.

Narin Güran cinayetinde yeni iddianame! 12 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı! 2 kişi tahliye edildi

YENGE HEDİYE GÜRAN TAHLİYE OLDU

Öte yandan, tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi.

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