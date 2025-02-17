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Narin Güran cinayetinde yeni iddianame! 12 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı! 2 kişi tahliye edildi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
22:43
Narin Güran cinayetinde yeni iddianame! 12 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı! 2 kişi tahliye edildi
Diyarbakır'da 8 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında yeni bir iddianame hazırlandı. Suçluyu Kayırma suçunu isledikleri gerekçesiyle aralarında Narin'in ailesi ve yakınlarında bulunduğu 6'sı tutuklu 12 kişi hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Öte yandan, tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.