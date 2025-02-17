Narin Güran cinayetinde yeni iddianame! 12 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı! 2 kişi tahliye edildi

Diyarbakır'da 8 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran soruşturmasında yeni bir iddianame hazırlandı. Aralarında Narin'in ailesi ve yakınlarında bulunduğu 6'sı tutuklu 12 kişi hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. "Suçluyu kayırma suçunu işledikleri" gerekçesiyle sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.