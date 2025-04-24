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Narin Güran cinayetini o görüntüler mi çözecek? Sona gelindi: Mayıs ayında hazır olacak
Giriş Tarihi: 24.04.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
22:30
Narin Güran cinayetini o görüntüler mi çözecek? Sona gelindi: Mayıs ayında hazır olacak
Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Dara-2 askeri üs bölgesine ait görüntülerin yurt dışında iyileştirme çalışmalarında sona gelindi. 4K kalitesinde hazırlanan görüntülerin mayıs ayında tamamlanacağı ifade ediliyor.