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Haberler Yaşam Narin Güran cinayetini o görüntüler mi çözecek? Sona gelindi: Mayıs ayında hazır olacak
Giriş Tarihi: 24.04.2025 22:16 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 22:30

Narin Güran cinayetini o görüntüler mi çözecek? Sona gelindi: Mayıs ayında hazır olacak

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Dara-2 askeri üs bölgesine ait görüntülerin yurt dışında iyileştirme çalışmalarında sona gelindi. 4K kalitesinde hazırlanan görüntülerin mayıs ayında tamamlanacağı ifade ediliyor.

Hüseyin KAÇAR
Narin Güran cinayetini o görüntüler mi çözecek? Sona gelindi: Mayıs ayında hazır olacak

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde Narin Güran cinayeti davasında yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Narin Güran cinayetini o görüntüler mi çözecek? Sona gelindi: Mayıs ayında hazır olacak

Küçük kızın cansız bedenini amca Salim Güran'dan aldığını iddia eden ve köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Dosya Bölge İstinaf Mahkemesine gönderildi.

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Narin Güran cinayetini o görüntüler mi çözecek? Sona gelindi: Mayıs ayında hazır olacak

"GÖRÜNTÜLER 4K KALİTESİNDE"

Güran ailesinin avukatlarından Onur Akdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, görüntülerin iyileştirme çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Daran- 2 kamerasına yönelik iyileştirme çalışmalarımızda son dakika bir değişikliğe gittik. Zor olsa da 4 dakikalık iyileştirmeyi planladığımız görüntüleri uzatarak 15.16 ile 15.40 dakikaları arasındaki ( kamera saatine göre) zaman dilimine ilişkin iyileştirmeyi gerçekleştireceğiz.

Narin Güran cinayetini o görüntüler mi çözecek? Sona gelindi: Mayıs ayında hazır olacak

Artık İşimiz daha kolay. Zira hangi programlarla, hangi yazılımlarla çalışacağımızı, görüntüleri nasıl iyileştireceğimizi net olarak tespit etmiş durumdayız.

Narin Güran cinayetini o görüntüler mi çözecek? Sona gelindi: Mayıs ayında hazır olacak

Daha önce de söz verdiğimiz gibi Mayıs ayının sonuna kadar 4K çözünürlükteki görüntülerimizi kamuoyunun takdirine sunacağız."