Narin Güran cinayetini o görüntüler mi çözecek? Sona gelindi: Mayıs ayında hazır olacak

"GÖRÜNTÜLER 4K KALİTESİNDE"

Güran ailesinin avukatlarından Onur Akdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, görüntülerin iyileştirme çalışmalarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Daran- 2 kamerasına yönelik iyileştirme çalışmalarımızda son dakika bir değişikliğe gittik. Zor olsa da 4 dakikalık iyileştirmeyi planladığımız görüntüleri uzatarak 15.16 ile 15.40 dakikaları arasındaki ( kamera saatine göre) zaman dilimine ilişkin iyileştirmeyi gerçekleştireceğiz.