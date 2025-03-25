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Narin Güran'ın amcası Salim Güran, mahkeme kararından sonra ilk kez konuştu: Gerçek fail ortadadır!
Giriş Tarihi: 25.03.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
18:59
Narin Güran'ın amcası Salim Güran, mahkeme kararından sonra ilk kez konuştu: Gerçek fail ortadadır!
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında ceza alan amca Salim Güran, ilk kez konuştu. Erzurum Cezaevi'nde yatan Salim Güran, "Yeğenimin gerçek faili ortadadır. Ben sadece beraat etmek istemiyorum, aynı zamanda kanımızın yerde kalmamasını istiyorum" dedi.