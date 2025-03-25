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Haberler Yaşam Narin Güran'ın amcası Salim Güran, mahkeme kararından sonra ilk kez konuştu: Gerçek fail ortadadır!
Giriş Tarihi: 25.03.2025 18:59 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 18:59

Narin Güran'ın amcası Salim Güran, mahkeme kararından sonra ilk kez konuştu: Gerçek fail ortadadır!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında ceza alan amca Salim Güran, ilk kez konuştu. Erzurum Cezaevi'nde yatan Salim Güran, "Yeğenimin gerçek faili ortadadır. Ben sadece beraat etmek istemiyorum, aynı zamanda kanımızın yerde kalmamasını istiyorum" dedi.

Hüseyin KAÇAR
Narin Güran’ın amcası Salim Güran, mahkeme kararından sonra ilk kez konuştu: Gerçek fail ortadadır!

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da 21 Ağustos günü 8 yaşındaki Narin Güran, kuran kursundan çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Yapılan aramalarda küçük kızın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde bulundu.

Narin Güran’ın amcası Salim Güran, mahkeme kararından sonra ilk kez konuştu: Gerçek fail ortadadır!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan dava açıldı.

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Narin Güran’ın amcası Salim Güran, mahkeme kararından sonra ilk kez konuştu: Gerçek fail ortadadır!

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Narin Güran’ın amcası Salim Güran, mahkeme kararından sonra ilk kez konuştu: Gerçek fail ortadadır!

Küçük kızın cansız bedenini amcadan alarak köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Narin Güran’ın amcası Salim Güran, mahkeme kararından sonra ilk kez konuştu: Gerçek fail ortadadır!

Erzurum Cezaevinde yatan Salim Güran, avukatı aracılığıyla davadan sonra ilk kez konuştu.