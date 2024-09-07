Giriş Tarihi: 07.09.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
11:35
NARİN SON DAKİKA BULUNDU MU? Diyarbakır’da 17 gündür kayıp olan Narin Güran bulundu mu, en son nerede görüldü, kaybolduğu gün neler yaşadı?
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Milyonları derinden etkileyen olayda yetkililer her yeri didik didik ararken, Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Peki, 17 gündür kayıp olan Narin Güran bulundu mu, en son nerede görüldü ve kaybolduğu gün neler yaşadı? İşte Küçük Narin ile ilgili son dakika gelişmeleri