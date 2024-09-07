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Giriş Tarihi: 07.09.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:35

NARİN SON DAKİKA BULUNDU MU? Diyarbakır’da 17 gündür kayıp olan Narin Güran bulundu mu, en son nerede görüldü, kaybolduğu gün neler yaşadı?

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğu Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Milyonları derinden etkileyen olayda yetkililer her yeri didik didik ararken, Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Peki, 17 gündür kayıp olan Narin Güran bulundu mu, en son nerede görüldü ve kaybolduğu gün neler yaşadı? İşte Küçük Narin ile ilgili son dakika gelişmeleri

NARİN SON DAKİKA BULUNDU MU? Diyarbakır’da 17 gündür kayıp olan Narin Güran bulundu mu, en son nerede görüldü, kaybolduğu gün neler yaşadı?

Diyarbakır'da kaybolan küçük kız çocuğu Narin Güran'dan tam 17 gündür haber alınamıyor. Kur'an kursu çıkışı evlerine dönmeyen Narin için yetkiler seferber olmuş durumda. Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır'da bulunan özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, birlikte çalışma yürütüyor. Peki, Diyarbakır'da 17 gündür kayıp olan Narin Güran bulundu mu, en son nerede görüldü, kaybolduğu gün neler yaşadı? İşte Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmeleri;

NARİN SON DAKİKA BULUNDU MU? Diyarbakır’da 17 gündür kayıp olan Narin Güran bulundu mu, en son nerede görüldü, kaybolduğu gün neler yaşadı?

Soruşturmada kamera kayıtları ve ifadelerden elde edilen tespitlere göre 21 Ağustos günü 13.50'de camideki kursa gitmek için evden ayrılan Narin, o gün en son 18.47'de görüldü. 19.30'da da ailesi tarafından aranmaya başladı.

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NARİN SON DAKİKA BULUNDU MU? Diyarbakır’da 17 gündür kayıp olan Narin Güran bulundu mu, en son nerede görüldü, kaybolduğu gün neler yaşadı?

NARİN GÜRAN, ŞÜPHELİ AMCA SALİM GÜRAN, 43 DAKİKALIK ESRAR PERDESİ...

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Narin Güran'ın akıbetine dair bütün sır aradaki bu 43 dakikada gizli. Bölgede en son 18.59'da görülen amcanın tutuklanmasına giden süreç ise çelişkili ifadeleri ve tavırlarıyla başladı.

NARİN SON DAKİKA BULUNDU MU? Diyarbakır’da 17 gündür kayıp olan Narin Güran bulundu mu, en son nerede görüldü, kaybolduğu gün neler yaşadı?

Narin ile görüntüsü 18.47'de kameralara takılan M. adlı arkadaşı da en son ne konuştuklarını anlattı.

İşte 21 Ağustos günü yaşananlar...

13.50: Narin camideki kursa gitmek üzere evlerinin önünden ayrıldı.

14.00: 69 yaşındaki büyük amcası Hüseyin Güran'ın evine uğradı. Oradan camiye geçti.

NARİN SON DAKİKA BULUNDU MU? Diyarbakır’da 17 gündür kayıp olan Narin Güran bulundu mu, en son nerede görüldü, kaybolduğu gün neler yaşadı?

15.05: Camiden çıktı.

15.15: Okulun önünden geçerek eve giden patika yola girdi. Aile üyelerinin beyanlarına göre bu saatten sonra yakınlarından kimse Narin'i bir daha görmedi.

17.40: Alınan diğer ifadelere göre Narin evlerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki caminin orada iki kişi tarafından görüldü.

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