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SON DAKİKA... Narin’in amcası Salim Güran cezaevinden çıkacak mı? Dilekçede çarpıcı iddia: Nevzat Bahtiyar cinayet günü 38 dakika…
Giriş Tarihi: 08.02.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
12:49
SON DAKİKA... Narin’in amcası Salim Güran cezaevinden çıkacak mı? Dilekçede çarpıcı iddia: Nevzat Bahtiyar cinayet günü 38 dakika…
Türkiye, nefesini tuttu Diyarbakır'da işlenen Narin Güran cinayeti davasındaki gelişmelere kilitlendi. 28 Aralık'ta yapılan karar duruşmasında, anne Yüksel Güran, ağabey Enen Güran ve amca Salim Güran'a İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapse çarptırılmasına hükmedildi. Geçtiğimiz günlerde Nevzat, Enes ve Yüksel için avukatları istinafa başvuru yaparken Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'dan da hamle geldi. Akdağ'ın dilekçesinde cinayet günüyle ilgili o detaya dikkat çekildi.