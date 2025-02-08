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Haberler Yaşam SON DAKİKA... Narin’in amcası Salim Güran cezaevinden çıkacak mı? Dilekçede çarpıcı iddia: Nevzat Bahtiyar cinayet günü 38 dakika…
Giriş Tarihi: 08.02.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 12:49

SON DAKİKA... Narin’in amcası Salim Güran cezaevinden çıkacak mı? Dilekçede çarpıcı iddia: Nevzat Bahtiyar cinayet günü 38 dakika…

Türkiye, nefesini tuttu Diyarbakır'da işlenen Narin Güran cinayeti davasındaki gelişmelere kilitlendi. 28 Aralık'ta yapılan karar duruşmasında, anne Yüksel Güran, ağabey Enen Güran ve amca Salim Güran'a İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapse çarptırılmasına hükmedildi. Geçtiğimiz günlerde Nevzat, Enes ve Yüksel için avukatları istinafa başvuru yaparken Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'dan da hamle geldi. Akdağ'ın dilekçesinde cinayet günüyle ilgili o detaya dikkat çekildi.

DHA
SON DAKİKA... Narin’in amcası Salim Güran cezaevinden çıkacak mı? Dilekçede çarpıcı iddia: Nevzat Bahtiyar cinayet günü 38 dakika…

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SON DAKİKA... Narin’in amcası Salim Güran cezaevinden çıkacak mı? Dilekçede çarpıcı iddia: Nevzat Bahtiyar cinayet günü 38 dakika…

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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SON DAKİKA... Narin’in amcası Salim Güran cezaevinden çıkacak mı? Dilekçede çarpıcı iddia: Nevzat Bahtiyar cinayet günü 38 dakika…

Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

SON DAKİKA... Narin’in amcası Salim Güran cezaevinden çıkacak mı? Dilekçede çarpıcı iddia: Nevzat Bahtiyar cinayet günü 38 dakika…

SALİM GÜRAN'IN AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulmak üzere 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulundu. Dilekçede, soruşturmanın eksik yürütüldüğü belirtilerek, "Özellikle Cumhuriyet savcılarının soruşturma eksiklikleri ve yanlışları konusunda verilen kararlar azımsanmayacak orandadır. Bu kararlar genel olarak incelendiğinde, özellikle olaya ilişkin delillerin hızlı toplanmadığı, soruşturmanın haklarında isnatta bulunulan kolluk görevlilerine yaptırıldığı, soruşturmayı yürüten farklı Cumhuriyet savcıları arasında eşgüdümün yapılmadığı gibi hususların önemle vurgulandığı görülmektedir.

SON DAKİKA... Narin’in amcası Salim Güran cezaevinden çıkacak mı? Dilekçede çarpıcı iddia: Nevzat Bahtiyar cinayet günü 38 dakika…

Diğer taraftan, mağdur ve müştekilerin soruşturmaya aktif olarak katılmalarının sağlanmaması, otopsi ve ölü muayenelerinin uzmanlar tarafından yapılmaması, olay yeri incelemelerinin yetersizliği, ifadelerin etkin bir biçimde alınmaması ve olay yerinin fotoğraflanmaması, soruşturmalardaki eksiklikler arasında dikkat çekmektedir. 21 Ağustos tarihinde maktul Narin'in kaybı ile başlatılan soruşturma kasıtlı ve ihmali bir şekilde tek yönlü ve eksik yürütülmüştür. Narin kızımızın kaybı hepimizi derinden sarsmıştır. Kolluk ve Cumhuriyet savcıları olaya el koydukları andan itibaren sayısız ihmaller zinciri dosyanın içinden çıkılmaz hal almasına sebep olmuş.

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