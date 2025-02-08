SON DAKİKA... Narin’in amcası Salim Güran cezaevinden çıkacak mı? Dilekçede çarpıcı iddia: Nevzat Bahtiyar cinayet günü 38 dakika…

Diğer taraftan, mağdur ve müştekilerin soruşturmaya aktif olarak katılmalarının sağlanmaması, otopsi ve ölü muayenelerinin uzmanlar tarafından yapılmaması, olay yeri incelemelerinin yetersizliği, ifadelerin etkin bir biçimde alınmaması ve olay yerinin fotoğraflanmaması, soruşturmalardaki eksiklikler arasında dikkat çekmektedir. 21 Ağustos tarihinde maktul Narin'in kaybı ile başlatılan soruşturma kasıtlı ve ihmali bir şekilde tek yönlü ve eksik yürütülmüştür. Narin kızımızın kaybı hepimizi derinden sarsmıştır. Kolluk ve Cumhuriyet savcıları olaya el koydukları andan itibaren sayısız ihmaller zinciri dosyanın içinden çıkılmaz hal almasına sebep olmuş.