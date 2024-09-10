Giriş Tarihi: 10.09.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
19:00
SON DAKİKA HABERLERİ | Narin'in engelli ablası neden öldü? Savcılık Tülin Güran dosyasını yeniden açtı!
Son dakika haberleri... Tüm Türkiye günlerdir, Narin Güran'ın 8 yaşındayken bir cinayete kurban gitmesini konuşuyor. Narin'in katili kim sorusu? henüz yanıt bulmamışken, Narin'in engelli ablası Tülin Güran'ın 5 yaşındayken şüpheli bir şekilde ölmesi de mercek altına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in 2019 yılında hayatını kaybeden 5 yaşındaki engelli ablası Tülin Güran ile ilgili soruşturma başlattı.