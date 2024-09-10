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Giriş Tarihi: 10.09.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 19:00

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin'in engelli ablası neden öldü? Savcılık Tülin Güran dosyasını yeniden açtı!

Son dakika haberleri... Tüm Türkiye günlerdir, Narin Güran'ın 8 yaşındayken bir cinayete kurban gitmesini konuşuyor. Narin'in katili kim sorusu? henüz yanıt bulmamışken, Narin'in engelli ablası Tülin Güran'ın 5 yaşındayken şüpheli bir şekilde ölmesi de mercek altına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in 2019 yılında hayatını kaybeden 5 yaşındaki engelli ablası Tülin Güran ile ilgili soruşturma başlattı.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA HABERLERİ | Narin’in engelli ablası neden öldü? Savcılık Tülin Güran dosyasını yeniden açtı!

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin’in engelli ablası neden öldü? Savcılık Tülin Güran dosyasını yeniden açtı!

NARİN'İN ABLASININ ÖLÜMÜ DE ARAŞTIRILACAK

Diyarbakır'da 19 gün sonra cesedi derede bulunan Narin Güran soruşturmasını yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin'in 2019 yılında hayatını kaybeden 5 yaşındaki engelli ablası Tülin Güran ile ilgili de soruşturma başlattı.

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SON DAKİKA HABERLERİ | Narin’in engelli ablası neden öldü? Savcılık Tülin Güran dosyasını yeniden açtı!

Başsavcılık, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden 5 yaşında hayatını kaybeden Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'la ilgili soruşturma için bilgi ve belge istedi.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin’in engelli ablası neden öldü? Savcılık Tülin Güran dosyasını yeniden açtı!

Güran ailesi, kızlarının doğuştan engelli olduğu ve eceliyle öldüğünü belirtmişti. Bazı iddialar da, kızın merdivenden itildiği yönündeydi.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin’in engelli ablası neden öldü? Savcılık Tülin Güran dosyasını yeniden açtı!

NARİN GÜRAN SORUŞTURMASI

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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