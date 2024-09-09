Narin’in katili kim, amcası mı? Narin’i kim öldürdü, otopsi sonucu çıktı mı?

AYNI YERDE 9. KEZ YAPILAN ARAMADA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Tavşantepe köyünde kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, can güvenliği nedeniyle kimliği saklı tutulan bir gizli tanık küçük kızla ilgili ifade verdi.

Bunun üzerine baba Arif Güran'ın da alınan ifadesi ve gizli tanığın ifadelerinin ardından arama faaliyetleri Tavşantepe Köyü yakınında bulunan dere yatağında yoğunlaştırıldı.

Arama kurtarma ekipleri, ihbar üzerine dün sabah saatlerinde Eğertutmaz Deresi'nde yeniden bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde bir çuval içerisinde bulunan cesedin üzeri taşla ve ağaçlarla kapatıldığı tespit edildi. Yine olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, ilk bulgular boğularak öldürüldüğü yönünde olduğu ifade edildi.

Aynı bölgede daha önce 8 kez arama yapıldığı öğrenildi. Narin'in cansız bedenini bulan ekipler, olay yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra detaylı otopsi için cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada, olayın ardından jandarma köye giriş-çıkışları kapattı. Jandarma, köylülerin tek tek ifadesini alırken, Narin'in cesedinin bulunması köylüler arasında da büyük bir üzüntü ve şoka neden oldu.