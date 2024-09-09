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Giriş Tarihi: 09.09.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 08:08

Narin’in katili kim, amcası mı? Narin’i kim öldürdü, otopsi sonucu çıktı mı?

Diyarbakır Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelen acı haber tüm ülkeyi yasa boğdu. 19 günlük arayışın sonucunda evine 2 km uzaktaki Eğertutmaz Deresi yatağında bir çuval içinde Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Ön otopsi raporunda bacağında kırık ve boynunda şüpheli bir lezyon olduğu, ayrıca 15 gün kadar suda kaldığı belirlendi. Narin'in katili kim, amcası mı öldürdü gibi sorular yanıt ararken, cinayetin arkasındaki detaylar için araştırmalar sürüyor. Bu noktada Salim Güran'ın sildiği Whatsapp mesajları da araştırılıyor. Peki Narin'i kim öldürdü, otopsi sonucu çıktı mı?

Narin’in katili kim, amcası mı? Narin’i kim öldürdü, otopsi sonucu çıktı mı?

Kayıp Narin'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından soruşturma hız kazanmış, olayla ilgili 24 kişi gözaltına alınmıştı. Amca Salim Güran'ın Whatsapp mesajlarını ve aramalarını silmesi ve görgü tanıklarının ifadeleri Narin'in katili kim, amcası mı öldürdü sorularını akla getirirken konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi. Öte yandan, Narin'in otopsi raporunda boğularak öldürüldüğü ve 15 güne yakın suda kaldığı, bacağında bir kırık ve boynunda şüpheli bir lezyon olduğu bilgisine ulaşıldı. Peki, Narin'i kim öldürdü, otopsi sonucu çıktı mı? İşte son durum…

Narin’in katili kim, amcası mı? Narin’i kim öldürdü, otopsi sonucu çıktı mı?

NARİN'İN KATİLİ KİM, AMCASI MI?

Narin'in cansız bedeni bulunmadan önce amca Salim Güran tutuklanmış, gerekçe olarak aracında Narin'in DNA'sına ulaşılması ve telefonundaki arama geçmişinin temizlenmesi gösterilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, amca Salim Güran'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama yapmıştı. Bakan Tunç, "Tüm devlet kurumları seferber oldu. İfadeler alınıyor, o ifadeler çerçevesinde gözaltılar yapılıyor. DNA tespitleri var. DNA tespitleri açısından Narin'in anne-babasının araçtaki amcanın DNA'sının uyuşması nedeniyle tutuklama kararı verildi" ifadelerini kullanmıştı.

Tutuklamanın bir tedbir olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Suç şüphesi olduğunda hakimin takdiri tutuklama" demişti. Bakan Tunç şu ifadeleri kullanmıştı; "Ağabeyinin vücudundaki izlerle ilgili bir tespit yapıldı ama o morlukların kime ait olduğu tespit edilemedi. Tüm bunlar yargımız tarafından değerlendirilecek hususlar. Burada en ince detayına kadar yargımız gereğini yapacak."

Ancak cinayeti kimin gerçekleştirildiği henüz kesinleşmedi.

OTOPSİ SONUCU ÇIKTI MI?

Diyarbakır adli tıp grup başkanlığı raporunun 15 gün sonra çıkacağı, kesin ölüm nedeninin saptanması için dosyanın İstanbul Adli Tıp 1. İhtisas Kurumuna gönderileceği belirtildi.

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Narin’in katili kim, amcası mı? Narin’i kim öldürdü, otopsi sonucu çıktı mı?

AYNI YERDE 9. KEZ YAPILAN ARAMADA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Tavşantepe köyünde kaybolduktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, can güvenliği nedeniyle kimliği saklı tutulan bir gizli tanık küçük kızla ilgili ifade verdi.

Bunun üzerine baba Arif Güran'ın da alınan ifadesi ve gizli tanığın ifadelerinin ardından arama faaliyetleri Tavşantepe Köyü yakınında bulunan dere yatağında yoğunlaştırıldı.

Arama kurtarma ekipleri, ihbar üzerine dün sabah saatlerinde Eğertutmaz Deresi'nde yeniden bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan incelemelerde bir çuval içerisinde bulunan cesedin üzeri taşla ve ağaçlarla kapatıldığı tespit edildi. Yine olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, ilk bulgular boğularak öldürüldüğü yönünde olduğu ifade edildi.

Aynı bölgede daha önce 8 kez arama yapıldığı öğrenildi. Narin'in cansız bedenini bulan ekipler, olay yerinde incelemelerini tamamladıktan sonra detaylı otopsi için cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada, olayın ardından jandarma köye giriş-çıkışları kapattı. Jandarma, köylülerin tek tek ifadesini alırken, Narin'in cesedinin bulunması köylüler arasında da büyük bir üzüntü ve şoka neden oldu.

Narin’in katili kim, amcası mı? Narin’i kim öldürdü, otopsi sonucu çıktı mı?

AMCA: "YIKILDIK, ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ"

Narin'in ölümüne ilişkin SABAH'a konuşan Narin'in babasının amcası Hüseyin Güran, "Narinimizin cesedi bulundu. Dereye yatağına atmışlar. Çok üzüntülüyüz, aile olarak yıkıldık. Narin'in yasını tutuyoruz" dedi.

Diyarbakır Barosu Nahit Eren, Narin'in ölümüyle ilgili, "Cansız beden saklanmış aslında. Bedeninin uzun süre suda kaldığını gösteriyor bulgular.

Maalesef bedeni sudan kalmadan kaynaklı deforme olmuş, bunu da üzülerek söyleyelim. Atılmış halde değil, saklanmış" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Zorluoğlu: "Kayıp Narin Güran'ın en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette ölü olarak bulundu.

İlk bulgulara göre, öldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" dedi.

Narin’in katili kim, amcası mı? Narin’i kim öldürdü, otopsi sonucu çıktı mı?

NARİN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Olayla ilgili tutuklanan amca Salim Güran'ın telefonunda yapılan ilk incelemede telefonundaki tüm whatsapp mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı tespit edilmişti.

Anne Yüksel Güran'ın da mesajları sildiği iddia edildi. Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı silinen mesajların peşine düştü.

Başsavcılık Whatsapp'ın merkezine yazı yazarak aile üyelerinin silinen yazışmalarını istedi. Bu mesajlar amcanın Narin ortadan kaybolmadan ve kaybolduktan sonra kimlerle ne yazıştığını ortaya koyacak.

Whatsapp'ın merkezinden bu yazıya cevap gelmesinin zaman alabileceği belirtiliyor.

Salim Güran'ın tutuklanma gerekçelerinden birisi de olaydan sonra arama kayıtları ve whatsapp yazışmalarını silmesi olmuştu.

Salim Güran'a hakimlikteki sorgusunda telefonunun temizlenmesi ile ilgili soru sorulmuş Güran şu cevabı vermişti: "Olaydan 10-15 gün önce telefonuma ses kayıt programını indirdim.

Konuştuğum şeyleri daha sonra hatırlamak için bu programı indirmiştim. Ben ses kayıtlarını silmedim ancak olay günü arama kayıtlarını sildim.

Olay akşamı kardeşim Arif'in ahırında 380 adet mermi yakalandı. Bana bunu haber verdiler. 'Tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple tüm kayıtlarını sildim. Kayıtları silmekle kötü yapmışım."

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