Narin’in katili kim, amcası mı? Narin’i kim öldürdü, otopsi sonucu çıktı mı?

AMCA: "YIKILDIK, ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ"
Narin'in ölümüne ilişkin SABAH'a konuşan Narin'in babasının amcası Hüseyin Güran, "Narinimizin cesedi bulundu. Dereye yatağına atmışlar. Çok üzüntülüyüz, aile olarak yıkıldık. Narin'in yasını tutuyoruz" dedi.
Diyarbakır Barosu Nahit Eren, Narin'in ölümüyle ilgili, "Cansız beden saklanmış aslında. Bedeninin uzun süre suda kaldığını gösteriyor bulgular.
Maalesef bedeni sudan kalmadan kaynaklı deforme olmuş, bunu da üzülerek söyleyelim. Atılmış halde değil, saklanmış" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Vali Zorluoğlu: "Kayıp Narin Güran'ın en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette ölü olarak bulundu.
İlk bulgulara göre, öldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" dedi.