Giriş Tarihi: 08.09.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
19:27
Narin'in köyünde şoke eden görüntü! Bu diyalog kafaları karıştırdı:Gidin yalan konuşun...
Türkiye, günlerdir Narin'den gelecek iyi bir haberi bekliyordu ancak minik kızın cansız bedenine ulaşıldı. Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ederken köyden gelen bir görüntü kafaları karıştırdı. Cenaze bekleme salonunun önünde bulunan Narin Güran'ın bir yakını kalabalığa dönüp "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye sitem etti. Bağıran kadın yanındakiler tarafından susturuldu.