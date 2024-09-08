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Giriş Tarihi: 08.09.2024 19:27 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 19:27

Narin'in köyünde şoke eden görüntü! Bu diyalog kafaları karıştırdı:Gidin yalan konuşun...

Türkiye, günlerdir Narin'den gelecek iyi bir haberi bekliyordu ancak minik kızın cansız bedenine ulaşıldı. Olaya ilişkin soruşturma çok yönlü olarak devam ederken köyden gelen bir görüntü kafaları karıştırdı. Cenaze bekleme salonunun önünde bulunan Narin Güran'ın bir yakını kalabalığa dönüp "Gidin yalan konuşun, tamam mı?" diye sitem etti. Bağıran kadın yanındakiler tarafından susturuldu.

Narin’in köyünde şoke eden görüntü! Bu diyalog kafaları karıştırdı:Gidin yalan konuşun...

Dıyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Narin’in köyünde şoke eden görüntü! Bu diyalog kafaları karıştırdı:Gidin yalan konuşun...

Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Narin’in köyünde şoke eden görüntü! Bu diyalog kafaları karıştırdı:Gidin yalan konuşun...

İki ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan E.G. (18) olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Narin’in köyünde şoke eden görüntü! Bu diyalog kafaları karıştırdı:Gidin yalan konuşun...

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Narin’in köyünde şoke eden görüntü! Bu diyalog kafaları karıştırdı:Gidin yalan konuşun...

KÖYDEN ŞOKE EDEN DİYALOG

Narin'in köyünde cenaze bekleme salonu önünde kayda geçen bir diyalog kafaları karıştırdı.

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