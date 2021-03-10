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'dan 20 yılın en iyileri listesi! Türkiye'den bakın neresi var...

, 20 yılı aşkın sürede 'nda görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş Dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı. Dünya Turnuvası adı verilen online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında 'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisi verildi. Yarışmanın formatına göre ikili gruplar halinde seçilen fotoğraflar arasında katılımcıların seçim yapması gerekiyor.

HASAN AY HASAN AY
Giriş Tarihi: 10.03.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 14:25
NASA'dan 20 yılın en iyileri listesi! Türkiye'den bakın neresi var...

fotoğrafı, ve 'nın sarı ve yeşil ışıklarının yansıtıldığı fotoğrafla yarışıyor. Fotoğraflar arasında kırmızı rengiyle tanınan Bolivya'daki Colorado Gölü, Bahamalar'daki Andros Adaları üzerinde oluşan bulutlar,

NASA'dan 20 yılın en iyileri listesi! Türkiye'den bakın neresi var...

Japonya'nın ışıkları, güneybatı 'daki devasa kanola tarlaları,

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NASA'dan 20 yılın en iyileri listesi! Türkiye'den bakın neresi var...

Sina Yarımadası, ABD'deki Grand Kanyon,

NASA'dan 20 yılın en iyileri listesi! Türkiye'den bakın neresi var...

Himalayar, üzerindeki bulutlar,

NASA'dan 20 yılın en iyileri listesi! Türkiye'den bakın neresi var...

2015'deki Maysak Tayfunu'nun gözünün uzaydan görünüşü, Alaska'daki Clevlan Yanardağı'nın görüntüleri yer aldı.

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