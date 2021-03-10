HaberlerYaşamNASA'dan 20 yılın en iyileri listesi! Türkiye'den bakın neresi var...
NASA'dan 20 yılın en iyileri listesi! Türkiye'den bakın neresi var...
NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş Dünya fotoğraflarından oluşan bir yarışma başlattı. Dünya Turnuvası adı verilen online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı da yer aldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisi verildi. Yarışmanın formatına göre ikili gruplar halinde seçilen fotoğraflar arasında katılımcıların seçim yapması gerekiyor.