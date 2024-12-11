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Nazlı Dere cinayetinde gerçekler ortaya çıktı: Kolundaki yara izi ele verdi!
Giriş Tarihi: 11.12.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024
08:58
Nazlı Dere cinayetinde gerçekler ortaya çıktı: Kolundaki yara izi ele verdi!
İstanbul Esenyurt'ta 2019'da evinde ziynet eşyaları çalınarak vahşice katledilen Nazlı Dere(67) cinayetinde düğüm 5 yıl sonra çözüldü. Cinayetin ardından verdiği röportajda "Kimseye zararı olmayan yaşlı bir kadındı" diyen üst komşu Enes Çetin, geçen eylülde 'şüpheli' sıfatıyla sorguya alındı. Polisin, 'Kolundaki yara izi nasıl oldu' diye sorduğu Çetin, "Komi olarak çalıştığım işyerinde oldu" dedi. Ancak incelenen işyeri kamera görüntülerinden böyle bir kazaya rastlanmadı. Ayrıca Adli Tıp raporunda, koldaki yara izi ve cinayetin benzer aletlerle meydana gelmiş olabileceği, bunun dışında Nazlı Dere'den alınan bazı DNA örneklerinin Enes Çetin ile uyuştuğu tespit edilince olay aydınlandı.