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‘Necla Teyze’nin ölümünde kundaklama şüpheleri büyük yankı uyandırmıştı: Rapor ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
18:51
‘Necla Teyze’nin ölümünde kundaklama şüpheleri büyük yankı uyandırmıştı: Rapor ortaya çıktı!
Ankara'nın Altındağ ilçesinde 'Necla Teyze' olarak bilinen 81 yaşındaki hayvansever Ülker Güleryüz oturduğu evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti. Olayda kundaklama şüpheleri, ülke genelinde büyük yankı uyandırırken, yangının neden çıktığını belirleyen itfaiye raporu açıklandı.