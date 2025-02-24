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Haberler Yaşam ‘Necla Teyze’nin ölümünde kundaklama şüpheleri büyük yankı uyandırmıştı: Rapor ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 18:51 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 18:51

Necla Teyze’nin ölümünde kundaklama şüpheleri büyük yankı uyandırmıştı: Rapor ortaya çıktı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 'Necla Teyze' olarak bilinen 81 yaşındaki hayvansever Ülker Güleryüz oturduğu evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti. Olayda kundaklama şüpheleri, ülke genelinde büyük yankı uyandırırken, yangının neden çıktığını belirleyen itfaiye raporu açıklandı.

DHA
‘Necla Teyze’nin ölümünde kundaklama şüpheleri büyük yankı uyandırmıştı: Rapor ortaya çıktı!

Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde sokak köpeklerini besleyen ve çevresinde 'Necla Teyze' olarak bilinen Ülker Güleryüz'ün 'Bambam' isimli köpeği, 18 Şubat'ta belediye ekipleri tarafından alındı.

‘Necla Teyze’nin ölümünde kundaklama şüpheleri büyük yankı uyandırmıştı: Rapor ortaya çıktı!

Güleryüz, toplanan başıboş sokak köpekleriyle birlikte köpeğinin de götürülmesine tepki gösterdi. Ülker Güleryüz'ün, belediye görevlilerine tepki gösterdiği ve aracı durdurmaya çalışması kameraya yansıdı.

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‘Necla Teyze’nin ölümünde kundaklama şüpheleri büyük yankı uyandırmıştı: Rapor ortaya çıktı!

Aynı akşam Güleryüz'ün oturduğu gecekonduda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, Ülker Güleryüz hayatını kaybetti. Güleryüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

‘Necla Teyze’nin ölümünde kundaklama şüpheleri büyük yankı uyandırmıştı: Rapor ortaya çıktı!

RAPOR AÇIKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güleryüz'ün yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, olay yerinden alınan örnekler üzerinden inceleme yaptı. İnceleme sonucunda herhangi bir yanıcı veya yakıcı madde tespit edilmediği belirtildi. Elektrik aksamından çıkma ihtimaline karşın kablo örnekleri de incelendi.

‘Necla Teyze’nin ölümünde kundaklama şüpheleri büyük yankı uyandırmıştı: Rapor ortaya çıktı!

Yangına elektrik akımının sebebiyet vermediği kaydedildi. Ayrıca başsavcılık, Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan da yangının çıkış nedenine dair inceleme yapılmasını istedi. Başkanlık tarafından yapılan incelemede yangının sobadan kaynaklandığı tespiti yapıldı.

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