‘Necla Teyze’nin ölümünde kundaklama şüpheleri büyük yankı uyandırmıştı: Rapor ortaya çıktı!

RAPOR AÇIKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güleryüz'ün yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü, olay yerinden alınan örnekler üzerinden inceleme yaptı. İnceleme sonucunda herhangi bir yanıcı veya yakıcı madde tespit edilmediği belirtildi. Elektrik aksamından çıkma ihtimaline karşın kablo örnekleri de incelendi.