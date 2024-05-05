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Neden bazı şarkıcıların sesini severken diğerlerini beğenmiyoruz? Meğer asıl sebebi oymuş...
Giriş Tarihi: 05.05.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
15:19
Neden bazı şarkıcıların sesini severken diğerlerini beğenmiyoruz? Meğer asıl sebebi oymuş...
Pek çok ünlü şarkıcının kendine özgü sesleri var. Peki neden bazı şarkıcıları diğerlerine tercih ediyoruz? Bir araştırma ekibi, şarkı söyleme seslerine ilişkin tercihlerimizi neyin belirlediğini araştırdı. Sonuçlar ise yakın zamanda Scientific Reports'ta yayınlandı. Peki neden belirli şarkıları ve şarkıcıları diğerlerinden daha çok beğeniyoruz? İşte detayları…