Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Neden bazı şarkıcıların sesini severken diğerlerini beğenmiyoruz? Meğer asıl sebebi oymuş...
Giriş Tarihi: 05.05.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 15:19

Neden bazı şarkıcıların sesini severken diğerlerini beğenmiyoruz? Meğer asıl sebebi oymuş...

Pek çok ünlü şarkıcının kendine özgü sesleri var. Peki neden bazı şarkıcıları diğerlerine tercih ediyoruz? Bir araştırma ekibi, şarkı söyleme seslerine ilişkin tercihlerimizi neyin belirlediğini araştırdı. Sonuçlar ise yakın zamanda Scientific Reports'ta yayınlandı. Peki neden belirli şarkıları ve şarkıcıları diğerlerinden daha çok beğeniyoruz? İşte detayları…

Neden bazı şarkıcıların sesini severken diğerlerini beğenmiyoruz? Meğer asıl sebebi oymuş...

Araştırmacılar şarkı söylerken ses tercihlerinin ne kadarının perde doğruluğu veya tempo gibi nesnel özelliklere dayandığını ve kişisel durumun veya bireysel özelliklerin tercihleri ne ölçüde belirlediğini araştırdı. Bunu yapmak için, çevrimiçi olarak 326 çalışma katılımcısıyla ve ayrıca yüz yüze laboratuvarlarda 42 katılımcıyla anket yaptılar.

Neden bazı şarkıcıların sesini severken diğerlerini beğenmiyoruz? Meğer asıl sebebi oymuş...

Araştırmanın yazarı Camila Bruder, "Sezgisel olarak, şarkı söyleyen seslere ilişkin kişisel tercihlerin belirli akustik kriterlere dayanması beklenebilir. Ancak çalışmamız sırasında farklı bir sonuca ulaştık" diye açıklıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Neden bazı şarkıcıların sesini severken diğerlerini beğenmiyoruz? Meğer asıl sebebi oymuş...

Ön çevrimiçi deneyde, çalışma katılımcılarından 16 eğitimli şarkıcının toplam 96 a capella vokal performansını kişisel tercihlerine göre derecelendirmeleri istendi.

Neden bazı şarkıcıların sesini severken diğerlerini beğenmiyoruz? Meğer asıl sebebi oymuş...

Değerlendirme, beğeni puanlarının geniş bir dağılımını ve katılımcıların tercihlerinde büyük bireysel farklılıkları gösterdi.

Neden bazı şarkıcıların sesini severken diğerlerini beğenmiyoruz? Meğer asıl sebebi oymuş...

Bununla birlikte araştırmacılar, en azından bir dereceye kadar seslerin akustik özelliklerine dayandırılması gerektiğini düşündükleri ortalama beğeni puanlarında da bazı benzerlikler buldular.

SON DAKİKA