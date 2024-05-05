Neden bazı şarkıcıların sesini severken diğerlerini beğenmiyoruz? Meğer asıl sebebi oymuş...

Araştırmacılar şarkı söylerken ses tercihlerinin ne kadarının perde doğruluğu veya tempo gibi nesnel özelliklere dayandığını ve kişisel durumun veya bireysel özelliklerin tercihleri ne ölçüde belirlediğini araştırdı. Bunu yapmak için, çevrimiçi olarak 326 çalışma katılımcısıyla ve ayrıca yüz yüze laboratuvarlarda 42 katılımcıyla anket yaptılar.