Neden inşaat izlemeyi seviyoruz hiç merak ettiniz mi? İnşaat makinesi izlemeyi sevmemizin birkaç nedeni olabilir

Ülkemizde kentsel dönüşüm olağan hızında ilerlemeye devam ederken, emekli vatandaşların boş vaktini geçireceği onlarca inşaat alanı da ortaya çıkmış oluyor. Sosyal medyada "Milli Spor" adlandırmasıyla eğlenceli görüntüler ortaya çıkan inşaat makinesi izleme bağımlılığı hakkında çalışmalar yeni başlamış durumda. İtalyanlar 2005 yılında buna bir isim bile takarken, biz inşaat izlemeye devam ediyoruz. Hiç sordunuz mu neden inşaat izlemeyi seviyoruz diye? Hiç düşünmediğimiz bir sebepten dolayı inşaat makinesini saatlerce izliyor olabiliriz. Özellikle dikkat dağınıklığının arttığı dönemde hala inşaat makinelerine odaklanmamız, bir şeylerin altını çizmemiz gerektiğini gösteriyor.