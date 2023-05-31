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Haberler Yaşam Neden inşaat izlemeyi seviyoruz hiç merak ettiniz mi? İnşaat makinesi izlemeyi sevmemizin birkaç nedeni olabilir
Giriş Tarihi: 31.05.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 13:06

Neden inşaat izlemeyi seviyoruz hiç merak ettiniz mi? İnşaat makinesi izlemeyi sevmemizin birkaç nedeni olabilir

Ülkemizde kentsel dönüşüm olağan hızında ilerlemeye devam ederken, emekli vatandaşların boş vaktini geçireceği onlarca inşaat alanı da ortaya çıkmış oluyor. Sosyal medyada "Milli Spor" adlandırmasıyla eğlenceli görüntüler ortaya çıkan inşaat makinesi izleme bağımlılığı hakkında çalışmalar yeni başlamış durumda. İtalyanlar 2005 yılında buna bir isim bile takarken, biz inşaat izlemeye devam ediyoruz. Hiç sordunuz mu neden inşaat izlemeyi seviyoruz diye? Hiç düşünmediğimiz bir sebepten dolayı inşaat makinesini saatlerce izliyor olabiliriz. Özellikle dikkat dağınıklığının arttığı dönemde hala inşaat makinelerine odaklanmamız, bir şeylerin altını çizmemiz gerektiğini gösteriyor.

Neden inşaat izlemeyi seviyoruz hiç merak ettiniz mi? İnşaat makinesi izlemeyi sevmemizin birkaç nedeni olabilir

İTALYANLAR İNŞAAT İZLEMEYE İSİM KOYDU: "UMARELL"

Davranışları dolasıyla Türklerle oldukça benzerlikler bulunduran İtalyanlarda inşaat izleme meslek haline gelmiş durumda. 2005 yılında Bologna'da bir yazar, inşaat makinesi izleme alışkanlığına "Umarell" adını verdi. Küçük adam anlamına gelen ad, oldukça popüler olmuş durumda.

Neden inşaat izlemeyi seviyoruz hiç merak ettiniz mi? İnşaat makinesi izlemeyi sevmemizin birkaç nedeni olabilir

2015 yılında birkaç Bologna sakinine, kentin belirli yerlerindeki inşaat sürecini kontrol etmeleri için 11 bin Euro ödendi. Hali hazırda inşaat izlemeyi seven emeklilerin işi denetlemekti. Özellikle koruması kalan inşaat alanlarında uzun süre inşaat makinelerini izleyen emekliler, hem denetim hem de korumayı aynı anda yapıyordu.

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Neden inşaat izlemeyi seviyoruz hiç merak ettiniz mi? İnşaat makinesi izlemeyi sevmemizin birkaç nedeni olabilir

VATANDAŞLAR HEYECANDAN İZLİYOR

Samsun'da vatandaşlar iş merkezinin yıkımını, film izler gibi seyrederlerken, bazı vatandaşlar yıkımın heyecanlı olmasından dolayı saatlerce izlediklerini dile getirdi. Yıkım izlemenin heyecanlı olduğunu ifade eden Ramazan Diler, "Buranın eski hali çok güzeldi. İş merkezi olarak kullanılıyordu. İnsanlar yıkımı izliyor ama binanın arka tarafı tehlikeli duruyor. Herhangi bir olumsuzluk olursa tehlikeli olabilir. Hava güzel ve insanlar heyecanlı bir şekilde yıkımı izliyor" dedi.

Neden inşaat izlemeyi seviyoruz hiç merak ettiniz mi? İnşaat makinesi izlemeyi sevmemizin birkaç nedeni olabilir

Binanın yıkımını izlese de inşaat yapımını izlemenin daha zevkli olduğunu dile getiren Hamdi Şahin, "Burası bir iş merkezi ve elektrik kurumuydu. Bence inşaatın yapımını izlemek zevkli olur yıkımı zevkli olmaz. İnsanlar, makineler bir yere vuracak mı bir tehlike var mı diye izliyor. Bu da dikkat çekiyor. Büyük bir yıkım ve bu gibi olaylar da dikkat çekiyor" şeklinde konuştu.

Neden inşaat izlemeyi seviyoruz hiç merak ettiniz mi? İnşaat makinesi izlemeyi sevmemizin birkaç nedeni olabilir

BAZILARIYSA BİR ŞEYLERİN İNŞASINI İZLEMEYİ SEVİYOR

İnternette yapılan yorumlara baktığımızdaysa elimizde birkaç farklı sebebin olduğunu görüyoruz. İlki olarak Samsun'daki esnafın bir şeylerin yıkılmasını izlemeyi sevdiğini, hata olacak heyecanı ve gerilimini tatmalarını sayabiliriz.

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