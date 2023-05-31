Neden inşaat izlemeyi seviyoruz hiç merak ettiniz mi? İnşaat makinesi izlemeyi sevmemizin birkaç nedeni olabilir

Binanın yıkımını izlese de inşaat yapımını izlemenin daha zevkli olduğunu dile getiren Hamdi Şahin, "Burası bir iş merkezi ve elektrik kurumuydu. Bence inşaatın yapımını izlemek zevkli olur yıkımı zevkli olmaz. İnsanlar, makineler bir yere vuracak mı bir tehlike var mı diye izliyor. Bu da dikkat çekiyor. Büyük bir yıkım ve bu gibi olaylar da dikkat çekiyor" şeklinde konuştu.