Haberler
Yaşam
NEFİSE Mİ OGEDAY MI? Survivor şampiyonu kim oldu? 2024 Survivor birincisi kupasına kavuştu!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
08:21
NEFİSE Mİ OGEDAY MI? Survivor şampiyonu kim oldu? 2024 Survivor birincisi kupasına kavuştu!
Survivor 2024 şampiyonu belli oldu. Nefise ve Ogeday arasında birincilik mücadelesini kimin kazandığını öğrenmek isteyen yarışmanın sıkı takipçileri "Survivor şampiyonu kim oldu?" sorusu için arama motorlarına yöneldi. SMS oylamasının olmadığı sezonda final parkuruna çıkan Ogeday ve Nefise'nin mücadelesi nefes kesti. O anları kaçıranlar ise günün erken saatleri itibariyle bu seneki şampiyonu öğrenmek istiyor. Peki, Survivor birincisi kim oldu? İşte, 2024 Survivor All Star şampiyonu ve tüm detaylar…