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Haberler Yaşam NEFİSE Mİ OGEDAY MI? Survivor şampiyonu kim oldu? 2024 Survivor birincisi kupasına kavuştu!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 08:21

NEFİSE Mİ OGEDAY MI? Survivor şampiyonu kim oldu? 2024 Survivor birincisi kupasına kavuştu!

Survivor 2024 şampiyonu belli oldu. Nefise ve Ogeday arasında birincilik mücadelesini kimin kazandığını öğrenmek isteyen yarışmanın sıkı takipçileri "Survivor şampiyonu kim oldu?" sorusu için arama motorlarına yöneldi. SMS oylamasının olmadığı sezonda final parkuruna çıkan Ogeday ve Nefise'nin mücadelesi nefes kesti. O anları kaçıranlar ise günün erken saatleri itibariyle bu seneki şampiyonu öğrenmek istiyor. Peki, Survivor birincisi kim oldu? İşte, 2024 Survivor All Star şampiyonu ve tüm detaylar…

NEFİSE Mİ OGEDAY MI? Survivor şampiyonu kim oldu? 2024 Survivor birincisi kupasına kavuştu!

Nefise mi Ogeday mı? Bu seneki Survivor 2024 şampiyonu belli oldu. Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da bir sezon daha sona erdi ve şampiyonluk kupası canlı yayında sahibi ile buluştu. Büyük finalde Nefise, Ogeday, Seda ve Batuhan şampiyonluk hayallerine kavuşabilmek için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor birincisi kim oldu? 2024 Survivor All Star şampiyonu hangi yarışmacı oldu? İşte yanıtı…

NEFİSE Mİ OGEDAY MI? Survivor şampiyonu kim oldu? 2024 Survivor birincisi kupasına kavuştu!

SURVİVOR 2024 SONA ERDİ!

Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da bir sezon daha sona erdi. Kırmızı ve mavi takımın tüm sezon boyunca kıran kırana mücadele ettiği performans senesinde sona gelindi.

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NEFİSE Mİ OGEDAY MI? Survivor şampiyonu kim oldu? 2024 Survivor birincisi kupasına kavuştu!

SURVİVOR 2024 ŞAMPİYONU BELLİ OLDU!

13 Haziran akşamı İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen canlı yayında Survivor 2024 şampiyonu belli oldu!

NEFİSE Mİ OGEDAY MI? Survivor şampiyonu kim oldu? 2024 Survivor birincisi kupasına kavuştu!

NEFİSE VE OGEDAY ARASINDA KIRAN KIRANA MÜCADELE

Büyük finalde rakibi Nefise'yi 6-2 deviren Ogeday, Survivor All Star'ın şampiyonu oldu.

NEFİSE Mİ OGEDAY MI? Survivor şampiyonu kim oldu? 2024 Survivor birincisi kupasına kavuştu!

SURVIVOR ALL STAR'DA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 13 Haziran Perşembe günü yayınlanan bolümde şampiyon belli oldu. Finale 4 ismin çıktığı 2024 All Star Survivor'un şampiyonu OGEDAY GİRİŞKEN oldu.

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