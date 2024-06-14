NEFİSE Mİ OGEDAY MI? Survivor şampiyonu kim oldu? 2024 Survivor birincisi kupasına kavuştu!

Nefise mi Ogeday mı? Bu seneki Survivor 2024 şampiyonu belli oldu. Bu yıl All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor'da bir sezon daha sona erdi ve şampiyonluk kupası canlı yayında sahibi ile buluştu. Büyük finalde Nefise, Ogeday, Seda ve Batuhan şampiyonluk hayallerine kavuşabilmek için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor birincisi kim oldu? 2024 Survivor All Star şampiyonu hangi yarışmacı oldu? İşte yanıtı…