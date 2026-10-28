Giriş Tarihi: 28.10.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 09:38
Nehir 150 haneli köyü yuttu: Geriye hiçbir iz kalmadı!
19. yüzyılda bataklık bir araziye büyük umutlarla kurulan 150 haneli modern bir köy, yanı başındaki Tuna Nehri'nin öfkesine yenik düştü. Belgrad yakınlarında doğanın gücünü hesaba katmayan yerleşimcilerin bataklık araziye kurduğu bu planlı köy, korkunç bir sel felaketiyle sulara gömülerek haritalardan tamamen silindi. İşte bugün yerinde sadece tarlaların bulunduğu o kayıp köyün çarpıcı hikayesi...