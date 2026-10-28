Nehir 150 haneli köyü yuttu: Geriye hiçbir iz kalmadı!

Dönemin Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun iskan politikaları kapsamında büyük bir nehrin kıyısındaki bataklık araziye yepyeni bir yaşam alanı kuruldu. "Marienfeld" (Meryem'in Tarlası) adı verilen bu köy, bölgedeki eski ve düzensiz yerleşimlerin aksine cetvelle çizilmiş gibi dümdüz, geniş sokakları ve tek tip 150 adet aile eviyle tam bir modern şehircilik örneğiydi.