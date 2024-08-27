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Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:53

Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba neden yok, ayrıldı mı, neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı'dan açıklama!

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan Neler Oluyor Hayatta programında sunucu değişikliğine gidildi. Hakan Ural'ın yanındaki koltukta Nur Tuğba'nın yerinde Ferda Yıldırım'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Programın takipçileri "Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba neden yok, ayrıldı mı, neden ayrıldı?" sorularına yanıt arıyor. İştedetaylar...

Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba neden yok, ayrıldı mı, neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı’dan açıklama!

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta yeni sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Güncel olayların ele alındığı ekranların sevilen programında Hakan Ural'a Nur Tuğba Namlı eşlik ediyordu. Yeni sezonda programda sunucu değişikliğine gidildi. Peki, Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba neden yok, ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba neden yok, ayrıldı mı, neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı’dan açıklama!

NELER OLUYOR HAYATTA NUR TUĞBA NAMLI NEDEN YOK, AYRILDI MI?
"Neler Oluyor Hayatta" hafta içi her gün Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla ekranlara geliyordu. Ancak program sunucularından Nur Tuğba Namlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla programa veda ettiğini duyurdu.

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Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba neden yok, ayrıldı mı, neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı’dan açıklama!

NUR TUĞBA NAMLI'DAN AÇIKLAMA!

Ünlü sunucu ayrılık haberini; "Ve artık benim için paylaşmanın ve duygularımı ifade etmenin hele de yazarak çok kolay olmadığı paylaşıma geldi sıra…Dile kolay 4,5 senedir kanald ekranlarındayız ve artık siz de çok net biliyorsunuz ki ailemden biri olarak gördüğüm Hakan Ural ile öncesinde de 2,5 senemiz var… etti mi 7 sene o yüzden inanın kelimelere dökmesi çok zor." sözleriyle paylaştı.

Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba neden yok, ayrıldı mı, neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı’dan açıklama!

NELER OLUYOR HAYATTA YENİ SUNUCUSU KİM OLDU?
Deneyimli haberci Ferda Yıldırım, Hakan Ural'ın partneri oldu.

Ferda Yıldırım da habercilik kariyerine ilk kez Kanal D'de başladığını söyleyerek şöyle konuştu: "Kanal D demek, benim için yuvaya dönüş demek. Hem duygusal hem de son derece heyecanlı bir başlangıç yaşıyorum. 'Neler Oluyor Hayatta' izleyicinin teveccühünü kazanmış bir program. Bu programın içinde yer almak mesleki yolculuğumda benim için de yeni bir deneyim olacak."

Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba neden yok, ayrıldı mı, neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı’dan açıklama!
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