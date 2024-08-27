Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
11:53
Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba neden yok, ayrıldı mı, neden ayrıldı? Nur Tuğba Namlı'dan açıklama!
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan Neler Oluyor Hayatta programında sunucu değişikliğine gidildi. Hakan Ural'ın yanındaki koltukta Nur Tuğba'nın yerinde Ferda Yıldırım'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Programın takipçileri "Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba neden yok, ayrıldı mı, neden ayrıldı?" sorularına yanıt arıyor. İştedetaylar...