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Haberler Yaşam Neriman teyzeye kardeş tuzağı! Vekalet verdi 80 milyonluk serveti gitti
Giriş Tarihi: 06.12.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 07:21

Neriman teyzeye kardeş tuzağı! Vekalet verdi 80 milyonluk serveti gitti

Almanya'da yaşayan Neriman Gölbaşı (75), İzmir'de yaşayan kardeşinden 80 milyon lira değerindeki dubleks villa ve apartmanının fatura ve vergilerini ödemesini istedi. Kardeşi ise "Bunlar için vekalet gerekiyor" diye aldığı genel vekaletnameyle villayı sattı. Bankaya ipotek gösterdiği apartman ise krediyi ödemediği için hacizle satıldı.

Ceyhan TORLAK
Neriman teyzeye kardeş tuzağı! Vekalet verdi 80 milyonluk serveti gitti

Almanya'da yaşayan iki çocuk annesi Neriman Gölbaşı (75), eşi Hasan Gölbaşı ile birlikte yıllarca çalışıp biriktirdiği paralarla Çeşme Ilıca'dan 300 metrekare lüks bir dubleks villa satın aldı.

Neriman teyzeye kardeş tuzağı! Vekalet verdi 80 milyonluk serveti gitti

Balçova'da da altında bir dükkanı olan 4 katlı apartmanı bulunan Neriman Gölbaşı, 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğinde, mühendis olan en küçük kardeşi Mehmet H.'den (60), villa ve apartmanın elektrik, su faturaları ile vergilerini yatırmasını istedi.

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Neriman teyzeye kardeş tuzağı! Vekalet verdi 80 milyonluk serveti gitti

İddiaya göre, bunlar için vekaletname gerektiğini söyleyen kardeşi, Gölbaşı'nı notere götürüp, genel vekaletname aldı.

Neriman teyzeye kardeş tuzağı! Vekalet verdi 80 milyonluk serveti gitti

Ablası Almanya'ya döndükten sonra da lüks villayı satıp, apartmanı ipotek göstererek bankadan 800 bin lira kredi çekti. Borcu ödemeyince de banka apartmanı haciz yöntemiyle sattı.

Neriman teyzeye kardeş tuzağı! Vekalet verdi 80 milyonluk serveti gitti

TÜM BİRİKİMİM GİTTİ

Durumu öğrenince büyük bir şok yaşayan Neriman Gölbaşı, soluğu adliyede aldı. Kardeşine tazminat davası açan Neriman Gölbaşı'nın hukuk mücadelesi 7 yıldır sürüyor.

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