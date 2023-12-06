Neriman teyzeye kardeş tuzağı! Vekalet verdi 80 milyonluk serveti gitti

Balçova'da da altında bir dükkanı olan 4 katlı apartmanı bulunan Neriman Gölbaşı, 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğinde, mühendis olan en küçük kardeşi Mehmet H.'den (60), villa ve apartmanın elektrik, su faturaları ile vergilerini yatırmasını istedi.



