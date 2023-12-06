Haberler
Yaşam
Neriman teyzeye kardeş tuzağı! Vekalet verdi 80 milyonluk serveti gitti
Giriş Tarihi: 06.12.2023 07:21
Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
07:21
Neriman teyzeye kardeş tuzağı! Vekalet verdi 80 milyonluk serveti gitti
Almanya'da yaşayan Neriman Gölbaşı (75), İzmir'de yaşayan kardeşinden 80 milyon lira değerindeki dubleks villa ve apartmanının fatura ve vergilerini ödemesini istedi. Kardeşi ise "Bunlar için vekalet gerekiyor" diye aldığı genel vekaletnameyle villayı sattı. Bankaya ipotek gösterdiği apartman ise krediyi ödemediği için hacizle satıldı.