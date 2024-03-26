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Neşe Erberk Anaokulu’nda dehşet! 4 yaşındaki çocuğa dayak kamerada: Saçını çekti, çelme taktı, itti!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
09:58
Neşe Erberk Anaokulu’nda dehşet! 4 yaşındaki çocuğa dayak kamerada: Saçını çekti, çelme taktı, itti!
1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in 2011'de Aydın'da açtığı anaokulunda dayak skandalı yaşandı. 4 yaşındaki oğlunun evde öğretmen rolü yapıp kardeşine şiddet uygulamasından şüphelenen anne, konuyu diğer velilere anlattı. İzlenen güvenlik kamerası görüntüleri, gerçeği ortaya çıkardı: Saçını çekti, çelme taktı hatta itti…