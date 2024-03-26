Neşe Erberk Anaokulu’nda dehşet! 4 yaşındaki çocuğa dayak kamerada: Saçını çekti, çelme taktı, itti!

Çocuk bakıcısı Buse G'nin de bir çocuğu sandalyeye sert bir şekilde oturtup çarparcasına ittirdiği kameralara yansıdı. Çocuklarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığının ortaya çıkmasının ardından veliler, şiddet görüntülerine ilişkin 28 kamera kaydı ile birlikte soluğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde aldı.