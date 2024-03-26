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Haberler Yaşam Neşe Erberk Anaokulu’nda dehşet! 4 yaşındaki çocuğa dayak kamerada: Saçını çekti, çelme taktı, itti!  
Giriş Tarihi: 26.03.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 09:58

Neşe Erberk Anaokulu’nda dehşet! 4 yaşındaki çocuğa dayak kamerada: Saçını çekti, çelme taktı, itti!

1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk'in 2011'de Aydın'da açtığı anaokulunda dayak skandalı yaşandı. 4 yaşındaki oğlunun evde öğretmen rolü yapıp kardeşine şiddet uygulamasından şüphelenen anne, konuyu diğer velilere anlattı. İzlenen güvenlik kamerası görüntüleri, gerçeği ortaya çıkardı: Saçını çekti, çelme taktı hatta itti…

Ceyhan TORLAK
Neşe Erberk Anaokulu’nda dehşet! 4 yaşındaki çocuğa dayak kamerada: Saçını çekti, çelme taktı, itti!

1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk, Türkiye'nin dört bir yanında 30'u aşkın anaokulu açtı. Kendisiyle aynı ismi taşıyan anaokulu, bu kez şiddet görüntüleriyle gündeme taşındı. Neşe Erberk'in 2011 yılında Aydın'da açtığı kreşte, bir öğretmen 4 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı.

Neşe Erberk Anaokulu’nda dehşet! 4 yaşındaki çocuğa dayak kamerada: Saçını çekti, çelme taktı, itti!

Skandal, çocuğun uğradığı şiddeti evde kardeşine uygulamasıyla ortaya çıktı. Oğlunun evde kardeşiyle oyun gereği 'öğretmen' rolü yaparken, kardeşine şiddet uyguladığını gören annesi, bu durumdan şüphelenerek pedagog desteği aldı. Pedagog, aileye çocuğun okulda şiddet görmüş olabileceğini anlattı. Eski velilerle görüşen ve bazı ailelerin çocuklarını 'şiddet' sebebiyle kreşten aldığını öğrenen anne, oğlunu okuldan aldı.

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Neşe Erberk Anaokulu’nda dehşet! 4 yaşındaki çocuğa dayak kamerada: Saçını çekti, çelme taktı, itti!

SAÇINI ÇEKTİ, ÇELME TAKTI, İTTİ!

Bu olayın hemen ardından kendi çocuklarında da davranışlarında farklılıklar hisseden velilerin talebi üzerine kreşe kamera takıldı. Kamera görüntülerini izleyen veliler, öğretmen Ayça Ç.'nin çocuklarına şiddet uyguladığı anlara tanık oldu.

Neşe Erberk Anaokulu’nda dehşet! 4 yaşındaki çocuğa dayak kamerada: Saçını çekti, çelme taktı, itti!

Kamera kayıtlarında Ayça Ç'nin, Asil isimli bir çocuk ile ikizleri ittirdiği, çelme taktığı, saçından çektiği görüldü. Bu davranışları hareket koordinasyon dersinde yapan öğretmen Ayça Ç'nin ayrıca yemekhanedeki kameralara yansıyan görüntüsünde de çocuklardan birine sert şekilde yemek yedirmeye çalıştığı görüldü.

Neşe Erberk Anaokulu’nda dehşet! 4 yaşındaki çocuğa dayak kamerada: Saçını çekti, çelme taktı, itti!

Çocuk bakıcısı Buse G'nin de bir çocuğu sandalyeye sert bir şekilde oturtup çarparcasına ittirdiği kameralara yansıdı. Çocuklarına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uygulandığının ortaya çıkmasının ardından veliler, şiddet görüntülerine ilişkin 28 kamera kaydı ile birlikte soluğu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde aldı.

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