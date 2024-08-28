Giriş Tarihi: 28.08.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
15:38
Neşeli Günler filminin konusu ne oyuncu kadrosunda kimler var, film nerede çekildi? Yeşilçam klasiği bu akşam ekranlarda!
Yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu film bu akşam ekranlarda izleyicilerle buluşacak! senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı 1978 yapımı sıcak aile bağlarını, dayanışmayı ve geleneksel Türk aile yapısını samimi ve içten bir şekilde izleyiciye sunan, duygu yüklü bir komedi türündeki sinema filmidir. Filmi ilk kez izlemek isteyenlerle yeniden izlemek isteyenler konuyla ilgili detayları ama motorlarında aratmaya başladı. Peki Neşeli Günler filminin konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi, film hangi kanalda yayınlanacak?