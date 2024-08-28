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Giriş Tarihi: 28.08.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 15:38

Neşeli Günler filminin konusu ne oyuncu kadrosunda kimler var, film nerede çekildi? Yeşilçam klasiği bu akşam ekranlarda!

Yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu film bu akşam ekranlarda izleyicilerle buluşacak! senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı 1978 yapımı sıcak aile bağlarını, dayanışmayı ve geleneksel Türk aile yapısını samimi ve içten bir şekilde izleyiciye sunan, duygu yüklü bir komedi türündeki sinema filmidir. Filmi ilk kez izlemek isteyenlerle yeniden izlemek isteyenler konuyla ilgili detayları ama motorlarında aratmaya başladı. Peki Neşeli Günler filminin konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi, film hangi kanalda yayınlanacak?

Neşeli Günler filminin konusu ne oyuncu kadrosunda kimler var, film nerede çekildi? Yeşilçam klasiği bu akşam ekranlarda!

28 Ağustos 2024 Çarşamba akşamı Star TV'de 20:00'da yayınlanacak Neşeli Günler filmi sinemaseverlerle buluşuyor! Aile bireyleri arasında yaşanan küçük çatışmalar, aşklar, düğünler ve ailenin dayanışması gibi olaylar filme renk katan unsurlardan. Film, güldürürken düşündüren, aile değerlerini ön plana çıkaran ve dönemin Türkiye'sinin sosyal yaşantısını da yansıtan başarılı bir yapımdır. İşte Neşeli Günler filmine dair detaylar…

Neşeli Günler filminin konusu ne oyuncu kadrosunda kimler var, film nerede çekildi? Yeşilçam klasiği bu akşam ekranlarda!

NEŞELİ GÜNLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Kazım Efendi (Münir Özkul) ve Saadet Hanım (Adile Naşit) turşuculuk yapan kendi hâlinde bir çifttir. Altı çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak turşu suyu yüzünden kavga etmektedirler. Bir gün yine turşunun limonla mı yoksa sirke ile mi yapıldığı konusunda alevlenen kavga, çiftin ayrılmasına sebep olur.[1] Kazım Efendi üç çocuğunu alır ve evi terk ederken, Saadet Hanım diğer üç çocuğu alır ve çift boşanır. Yıllar sonra ayrılan kardeşler tesadüf eseri birbirlerini bulur ve bir araya gelmek isterler. Ancak yıllardır anne ve babaları dargın olduğu için bu o kadar da kolay olmayacaktır.

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Neşeli Günler filminin konusu ne oyuncu kadrosunda kimler var, film nerede çekildi? Yeşilçam klasiği bu akşam ekranlarda!

NEŞELİ GÜNLER FİLMİNİN OYUNCULARI
Münir Özkul - Kazım Efendi
Adile Naşit - Saadet Hanım
Şener Şen - Ziya
Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım
Ayşen Gruda - Nilgün
Ahmet Sezerel - Uğur
Oya Aydoğan - Zeynep (ses. Ayşin Atav)
İhsan Yüce - Nazif Efendi
Ali Sururi - Halis Bey
Gülşen Gürsoy - Mehtap
Feridun Şavlı - Yaşar

Neşeli Günler filminin konusu ne oyuncu kadrosunda kimler var, film nerede çekildi? Yeşilçam klasiği bu akşam ekranlarda!

Ahmet Arıman - Ömer
Yaman Coşkun - Ahmet
Tamer Şahin - Mehmet
Necati Aslan - Tuncay
Selim Naşit Özcan - Kahvehanedeki adam
Ekrem Dümer - Komiser
Doğu Erkan - Uğur'un Annesi
Yaşar Şener - Nikâh Memuru
Nuri Tuğ - Kamil
Gökhan Mete - Ahmet'in Patronu Hüseyin
Cevdet Arıkan - Mehtap'ın 8. Erkek Arkadaşı
Sezai Aydın - TRT Spikeri

Neşeli Günler filminin konusu ne oyuncu kadrosunda kimler var, film nerede çekildi? Yeşilçam klasiği bu akşam ekranlarda!

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Nisan 1978 yılında gösterime giren filmin çekimleri 26 gün içerisinde İstanbul'uun farklı ilçe ve semtlerinde tamamlandı. Kazım Efendi ve Saadet Hanım'ın birlikte işlettiği ve filmin başında görülen turşucu dükkânı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Cihangir semtinde bulunmakta ve günümüzde de turşucu dükkânı olarak faaliyet göstermektedir. Saadet Hanım ve Kazım Efendi'nin ayrıldıktan sonra ilk kez yüz yüze görüştükleri ve filmde Sarıyer ve Samatya'nın ortası olarak gösterilen park, Beşiktaş'ın Bebek semtindeki Bebek Parkı'dır. Çocukların açlık grevi yaptığı yer Taksim Meydanı'nda bulunan Gezi Parkı'nın güney girişi iken, Saadet Hanım'ın boşandıktan sonra açtığı turşucu dükkânı çekimleri ise Üsküdar'ın İcadiye semtinde gerçekleştirildi.

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