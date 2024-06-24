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Haberler Yaşam Neşeli Günler oyuncuları ve konusu sorgulanıyor: TV'de! Neşeli Günler filmi nerede çekildi, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 01:12 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 01:12

Neşeli Günler oyuncuları ve konusu sorgulanıyor: TV'de! Neşeli Günler filmi nerede çekildi, hangi tarihte?

Neşeli Günler oyuncuları ve konusu ile gündemdeki yerini aldı. Yıllardır her yayımlandığında ilgiyle takip edilen film Adile Naşit ve Münir Özkul'un usta oyunculuğu ile anılıyor. Yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu yapımda efsane turşu hikayesi işleniyor. Peki; Neşeli Günler filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı? İşte, filme dair merak edilenler...

Neşeli Günler oyuncuları ve konusu sorgulanıyor: TV’de! Neşeli Günler filmi nerede çekildi, hangi tarihte?

Neşeli Günler oyuncuları arasında dönemin birçok usta ismi yer alıyor. Turşuculuk yapan Kazım Efendi ve Saadet Hanım'ın tatlı atışması bu akşam yeniden televizyon ekranlarında takip edilecek. 1978 yapımı filmin çekim yerleri, oyuncu kadrosu ve hikayesi gündemde. Peki; Neşeli Günler filmi nerede çekildi, konusu nedir?

Neşeli Günler oyuncuları ve konusu sorgulanıyor: TV’de! Neşeli Günler filmi nerede çekildi, hangi tarihte?

NEŞELİ GÜNLER KONUSU

Kazım Efendi ve Saadet Hanım altı çocuklarıyla birlikte yaşayan ve geçimini turşucu dükkanlarından sağlayan ve sürekli atışan bir karı kocadır. Bir gün küçük tartışmaları büyür ve Kazım Efendi üç çocuğuyla birlikte evden çekip gider. İkisi de alttan almayınca ve Saadet Hanım da evden taşınıp izini kaybettirince yıllar süren ayrılık kaçınılmaz olur.

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Neşeli Günler oyuncuları ve konusu sorgulanıyor: TV’de! Neşeli Günler filmi nerede çekildi, hangi tarihte?

Kardeşler büyüyüp çalışacak yaşa geldiğinde, bir gün kardeşlerden Ahmet ve Mehmet aynı kızın ikisini aynı anda idare ettiğini fark edip birbirlerine girer; fakat onları amcaları Ziya ayırır ve gerçeği söyler. Böylece altı kardeş tekrar bir araya gelir ve anne babayı tekrar bir araya getirme planları yapmaya başlarlar?

Neşeli Günler oyuncuları ve konusu sorgulanıyor: TV’de! Neşeli Günler filmi nerede çekildi, hangi tarihte?

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI

Münir Özkul - Kazım Efendi
Adile Naşit - Saadet Hanım
Şener Şen - Ziya
Mürüvvet Sim - Sıdıka Hanım
Ayşen Gruda - Nilgün
Ahmet Sezerel - Uğur
Oya Aydoğan - Zeynep (ses. Ayşin Atav)
İhsan Yüce - Nazif Efendi
Ali Sururi - Halis Bey
Gülşen Gürsoy - Mehtap
Feridun Şavlı - Yaşar
Ahmet Arıman - Ömer
Yaman Coşkun - Ahmet
Tamer Şahin - Mehmet
Necati Aslan - Tuncay

Neşeli Günler oyuncuları ve konusu sorgulanıyor: TV’de! Neşeli Günler filmi nerede çekildi, hangi tarihte?

NEŞELİ GÜNLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kazım Efendi ve Saadet Hanım'ın birlikte işlettiği ve filmin başında görülen turşucu dükkânı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Cihangir semtinde bulunmakta ve günümüzde de turşucu dükkânı olarak faaliyet göstermektedir. Saadet Hanım ve Kazım Efendi'nin ayrıldıktan sonra ilk kez yüz yüze görüştükleri ve filmde Sarıyer ve Samatya'nın ortası olarak gösterilen park, Beşiktaş'ın Bebek semtindeki Bebek Parkı'dır.

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