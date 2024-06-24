Neşeli Günler oyuncuları ve konusu sorgulanıyor: TV’de! Neşeli Günler filmi nerede çekildi, hangi tarihte?

NEŞELİ GÜNLER KONUSU

Kazım Efendi ve Saadet Hanım altı çocuklarıyla birlikte yaşayan ve geçimini turşucu dükkanlarından sağlayan ve sürekli atışan bir karı kocadır. Bir gün küçük tartışmaları büyür ve Kazım Efendi üç çocuğuyla birlikte evden çekip gider. İkisi de alttan almayınca ve Saadet Hanım da evden taşınıp izini kaybettirince yıllar süren ayrılık kaçınılmaz olur.