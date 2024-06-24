Haberler
Yaşam
Neşeli Günler oyuncuları ve konusu sorgulanıyor: TV'de! Neşeli Günler filmi nerede çekildi, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 01:12
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
01:12
Neşeli Günler oyuncuları ve konusu sorgulanıyor: TV'de! Neşeli Günler filmi nerede çekildi, hangi tarihte?
Neşeli Günler oyuncuları ve konusu ile gündemdeki yerini aldı. Yıllardır her yayımlandığında ilgiyle takip edilen film Adile Naşit ve Münir Özkul'un usta oyunculuğu ile anılıyor. Yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu yapımda efsane turşu hikayesi işleniyor. Peki; Neşeli Günler filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı? İşte, filme dair merak edilenler...