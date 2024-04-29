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Yürüyen Adamlar Neşet Turan’a canlı yayın sırasında kamyon çarpmıştı: Son anları ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
16:57
Yürüyen Adamlar Neşet Turan’a canlı yayın sırasında kamyon çarpmıştı: Son anları ortaya çıktı!
Sosyal medyada Yürüyen Adamlar olarak bilinen Neşet Turan ile iki arkadaşı, Kayseri'den İstanbul'a yürümeye başladı. Dün akşam saatlerinde canlı yayın açtıkları sırada kamyonetin çarptığı Turan, kurtarılamadı. Gözaltına alınan ve "Sadece bir ses geldi, görmedim" diyen kamyonet şoförü Bayram Çelebi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ölümü büyük üzüntü yaratan Neşet Turan'ın son anları ise ortaya çıktı.