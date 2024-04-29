Yürüyen Adamlar Neşet Turan’a canlı yayın sırasında kamyon çarpmıştı: Son anları ortaya çıktı!

SÜRÜCÜNÜN SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI: SADECE BİR SES GELDİ

Çelebi'nin ilk ifadesinde bir kişiye çarptığını fark etmediğini belirterek, "Sadece bir ses geldi. Herhangi bir şey görmeyince de yoluma devam ettim. Fark etseydim, durup bakardım. Evime gidip uyudum'' dediği ortaya çıktı. Çelebi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.