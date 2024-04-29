Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yürüyen Adamlar Neşet Turan’a canlı yayın sırasında kamyon çarpmıştı: Son anları ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 16:57

Yürüyen Adamlar Neşet Turan’a canlı yayın sırasında kamyon çarpmıştı: Son anları ortaya çıktı!

Sosyal medyada Yürüyen Adamlar olarak bilinen Neşet Turan ile iki arkadaşı, Kayseri'den İstanbul'a yürümeye başladı. Dün akşam saatlerinde canlı yayın açtıkları sırada kamyonetin çarptığı Turan, kurtarılamadı. Gözaltına alınan ve "Sadece bir ses geldi, görmedim" diyen kamyonet şoförü Bayram Çelebi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ölümü büyük üzüntü yaratan Neşet Turan'ın son anları ise ortaya çıktı.

DHA
Yürüyen Adamlar Neşet Turan’a canlı yayın sırasında kamyon çarpmıştı: Son anları ortaya çıktı!

Sosyal medyada Yürüyen Adamlar olarak bilinen Neşet Turan ile iki arkadaşı Kayseri'den İstanbul'a doğru yola çıktı. 8 gün önce yürüyüşe başlayan Yürüyen Adamlar, yolculuklarını sosyal medya hesaplarından da gün gün paylaştı.

Yürüyen Adamlar Neşet Turan’a canlı yayın sırasında kamyon çarpmıştı: Son anları ortaya çıktı!

CANLI YAYINDA KAMYON ÇARPTI

Dün akşam yolculuklarına devam eden Yürüyen Adamlar, Aksaray-Ankara kara yolu Sapmaz köyü yakınlarında sosyal medyadan canlı yayın açtıkları sırada bir kamyonet Neşet Turan'a çarptı. Kamyon şoförü kaçarken, yaralanan Turan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yürüyen Adamlar Neşet Turan’a canlı yayın sırasında kamyon çarpmıştı: Son anları ortaya çıktı!

Ağır yaralanan Neşet Turan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Turan'a çarpan sürücünün Sapmaz köyünde oturan sürücü Bayram Çelebi (71) olduğu anlaşıldı. Sürücü Çelebi, jandarma tarafından evinde gözaltına alındı.

Yürüyen Adamlar Neşet Turan’a canlı yayın sırasında kamyon çarpmıştı: Son anları ortaya çıktı!

SÜRÜCÜNÜN SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI: SADECE BİR SES GELDİ

Çelebi'nin ilk ifadesinde bir kişiye çarptığını fark etmediğini belirterek, "Sadece bir ses geldi. Herhangi bir şey görmeyince de yoluma devam ettim. Fark etseydim, durup bakardım. Evime gidip uyudum'' dediği ortaya çıktı. Çelebi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yürüyen Adamlar Neşet Turan’a canlı yayın sırasında kamyon çarpmıştı: Son anları ortaya çıktı!

SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI: AĞABEY…

Turan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Kayseri'ye gönderildi.

SON DAKİKA