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Nevşehir ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat hangi illerde eğitime ara verilecek? Gözler Valilikte!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
16:08
Nevşehir ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat hangi illerde eğitime ara verilecek? Gözler Valilikte!
Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, birçok ilde kar yağışına neden oldu. Yoğun kar yağışının devam etmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Nevşehir ve Kayseri'de eğitime ara verilip verilmeyeceği öğrenci ve velilerin gündeminde. Bu noktada gözler Valilik açıklanlarına çevrildi. Peki, Nevşehir ve Kayseri'de 20 Şubat'ta okullar tatil mi?