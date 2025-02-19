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Haberler Yaşam Nevşehir ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat hangi illerde eğitime ara verilecek? Gözler Valilikte!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 16:08 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 16:08

Nevşehir ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat hangi illerde eğitime ara verilecek? Gözler Valilikte!

Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, birçok ilde kar yağışına neden oldu. Yoğun kar yağışının devam etmesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Nevşehir ve Kayseri'de eğitime ara verilip verilmeyeceği öğrenci ve velilerin gündeminde. Bu noktada gözler Valilik açıklanlarına çevrildi. Peki, Nevşehir ve Kayseri'de 20 Şubat'ta okullar tatil mi?

Nevşehir ve Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat hangi illerde eğitime ara verilecek? Gözler Valilikte!

Nevşehir ve Kayseri'de yarın okullar tatil edilecek mi sorusu yanıt arıyor. Ülke genelinde birçok ilde devam eden kar yağışı etkisini arttırırken yaşanabilecek olumsuz koşullar nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği de merak konusu oldu. Peki, Nevşehir ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? İşte, Gözler Valilik açıklamalarına çevrildi!

Nevşehir ve Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat hangi illerde eğitime ara verilecek? Gözler Valilikte!

NEVŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir'de okullar henüz tatil edilmedi. Ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Nevşehir Valiliği'nden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Valilikten yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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Nevşehir ve Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat hangi illerde eğitime ara verilecek? Gözler Valilikte!

KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji hava durumu verilerine göre Kayseri de kar yağışından etkilenecek iller arasında. Öğrenciler kar tatili olması ihtimaline karşın Kayseri Valiliği duyurularını takip ediyor.

20 Şubat Perşembe günü için henüz tatil açıklaması paylaşılmadı.

Nevşehir ve Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat hangi illerde eğitime ara verilecek? Gözler Valilikte!

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ (19-25 ŞUBAT 2025)

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Nevşehir ve Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat hangi illerde eğitime ara verilecek? Gözler Valilikte!
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