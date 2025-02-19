Nevşehir ve Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 20 Şubat hangi illerde eğitime ara verilecek? Gözler Valilikte!

Nevşehir ve Kayseri'de yarın okullar tatil edilecek mi sorusu yanıt arıyor. Ülke genelinde birçok ilde devam eden kar yağışı etkisini arttırırken yaşanabilecek olumsuz koşullar nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği de merak konusu oldu. Peki, Nevşehir ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi? İşte, Gözler Valilik açıklamalarına çevrildi!