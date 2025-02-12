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Haberler Yaşam Nevşehir’de korkunç olay: Eski eşine pusu kurup, dehşeti yaşattı!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 21:32 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:32

Nevşehir’de korkunç olay: Eski eşine pusu kurup, dehşeti yaşattı!

Nevşehir'de Emre Y., isimli şahıs eski eşi, Servetnur Ş.'yi takip ederek silahla ağır yaraladı. Saldırıya uğrayan kadın can havliyle bir dükkana sığınırken, ihbar sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Servetnur Ş., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan saldırgan polis ekiplerine teslim oldu.

İHA
Nevşehir’de korkunç olay: Eski eşine pusu kurup, dehşeti yaşattı!

Olay, akşam saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 215. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Emre Y. boşandığı eşini aracıyla takip etti. Sokakta arkasından gelen Emre Y. eski eşi 26 yaşındaki Servetnur Ş.'yi silahla ateş ederek ağır yaraladı.

Nevşehir’de korkunç olay: Eski eşine pusu kurup, dehşeti yaşattı!

Canını kurtarmak için olay yerinden kaçan kadın, aynı sokaktaki bir binanın giriş katında bulunan bir işyerine sığınarak yardım istedi.

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Nevşehir’de korkunç olay: Eski eşine pusu kurup, dehşeti yaşattı!

İş yerinde bulunanlar tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Servetnur Ş'yi hastaneye kaldırırken polis olay yerinde inceleme başlattı.

Nevşehir’de korkunç olay: Eski eşine pusu kurup, dehşeti yaşattı!

Olay yerinden kaçan Emre Y. de olayda kullandığı silahı yol üstünde bir barakaya atarak polis ekiplerine teslim oldu.

Nevşehir’de korkunç olay: Eski eşine pusu kurup, dehşeti yaşattı!

Gözaltına alınan Emre Y. daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

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