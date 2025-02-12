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Nevşehir’de korkunç olay: Eski eşine pusu kurup, dehşeti yaşattı!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
21:32
Nevşehir’de korkunç olay: Eski eşine pusu kurup, dehşeti yaşattı!
Nevşehir'de Emre Y., isimli şahıs eski eşi, Servetnur Ş.'yi takip ederek silahla ağır yaraladı. Saldırıya uğrayan kadın can havliyle bir dükkana sığınırken, ihbar sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Servetnur Ş., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan saldırgan polis ekiplerine teslim oldu.