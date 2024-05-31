Nihat Salih cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Çöpte bulunan cesette imza şoku: Sırtına çizmiş

EVİNİN ETRAFINDAKİ ÇÖPLERE ATMIŞ



Kan donduran cinayetle ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı. Cinayet Büro dedektifleri iğne ile kuyu kazar gibi çalışıp şüphelinin kimliğini tespit etti. İşte adım adım çözülen cinayetin ayrıntıları.



