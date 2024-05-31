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Nihat Salih cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Çöpte bulunan cesette imza şoku: Sırtına çizmiş
Giriş Tarihi: 31.05.2024 07:19
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
07:22
Nihat Salih cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Çöpte bulunan cesette imza şoku: Sırtına çizmiş
İstanbul'da, çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih cinayetinden yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı. Savcılıkta verdiği ifadesinde de suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Bilal D.'nin cinayeti evinin salonunda işlediği ardından da Nihat Salih'in sırtına bir harf yazdığı tespit edildi.