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Haberler Yaşam Nihat Salih cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Çöpte bulunan cesette imza şoku: Sırtına çizmiş
Giriş Tarihi: 31.05.2024 07:19 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 07:22

Nihat Salih cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Çöpte bulunan cesette imza şoku: Sırtına çizmiş

İstanbul'da, çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih cinayetinden yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı. Savcılıkta verdiği ifadesinde de suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Bilal D.'nin cinayeti evinin salonunda işlediği ardından da Nihat Salih'in sırtına bir harf yazdığı tespit edildi.

Yunus Emre KAVAK
Nihat Salih cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Çöpte bulunan cesette imza şoku: Sırtına çizmiş

İstanbul Pendik'te ortaya çıkan ve kan donduran cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Nihat Salih cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Çöpte bulunan cesette imza şoku: Sırtına çizmiş

4 ayrı çöp konteynerinde 16 parçaya ayrılmış şekilde cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih cinayeti ile ilgili gözaltına alınan, yakın arkadaşı, 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal D., "Kasten adam öldürme" suçundan dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Nihat Salih cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Çöpte bulunan cesette imza şoku: Sırtına çizmiş

EVİNİN ETRAFINDAKİ ÇÖPLERE ATMIŞ

Kan donduran cinayetle ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı. Cinayet Büro dedektifleri iğne ile kuyu kazar gibi çalışıp şüphelinin kimliğini tespit etti. İşte adım adım çözülen cinayetin ayrıntıları.

Nihat Salih cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Çöpte bulunan cesette imza şoku: Sırtına çizmiş

İddialara göre, şüpheli Bilal D.'nin evinin sol yanındaki konteynerden kan izleri olan battaniye çıktı. Evin sağ yanında bulunan konteynerden Nihat Salih'in gövdesi, evin üst sokağında bulunan konteynerden kol ve bacaklar bulundu.

Nihat Salih cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Çöpte bulunan cesette imza şoku: Sırtına çizmiş

Eve 200 metre uzaklıktaki konteynerde ise Salih'in derisi yüzülmüş olan kafası bulundu. Çalışmaları konteynerlerin olduğu bölgede yoğunlaştıran polis güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

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