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Nijeryalılar ile Türklerden oluşan flört çetesi: Sana bir kargo gönderdim diyerek öyle şeyler yaptılar ki!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
09:52
Nijeryalılar ile Türklerden oluşan flört çetesi: Sana bir kargo gönderdim diyerek öyle şeyler yaptılar ki!
Nijeryalılar ile Türklerden oluşan flört çetesi sosyal medya platformlarında sahte profiller açtı. Mağdurlara mesajlar atan üyeler, samimiyet kurdukları kişilere hediye aldıklarını söyleyip "Sana bir kargo gönderdim" diye mesaj attı. Sonrasında ise bakın neler yaşandı…