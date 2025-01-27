Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Nijeryalılar ile Türklerden oluşan flört çetesi: Sana bir kargo gönderdim diyerek öyle şeyler yaptılar ki!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 09:52

Nijeryalılar ile Türklerden oluşan flört çetesi: Sana bir kargo gönderdim diyerek öyle şeyler yaptılar ki!

Nijeryalılar ile Türklerden oluşan flört çetesi sosyal medya platformlarında sahte profiller açtı. Mağdurlara mesajlar atan üyeler, samimiyet kurdukları kişilere hediye aldıklarını söyleyip "Sana bir kargo gönderdim" diye mesaj attı. Sonrasında ise bakın neler yaşandı…

Nijeryalılar ile Türklerden oluşan flört çetesi: Sana bir kargo gönderdim diyerek öyle şeyler yaptılar ki!

İnanılmaz olay İstanbul'da yaşandı. Nijeryalı ve Türk şüphelilerden oluşan flört çetesi, kadın ve erkek üyelerini kullanarak vatandaşları 'aşk tuzağı' ile dolandırdı. Hürriyet'in haberine göre; Zanlılar, sosyal medya platformlarında sahte isimlerle kadın ve erkek profilleri açtı.

Nijeryalılar ile Türklerden oluşan flört çetesi: Sana bir kargo gönderdim diyerek öyle şeyler yaptılar ki!

Mağdurları bu yöntemle takibe alan şüpheliler, daha sonra sahte hesaplardan vatandaşlara mesajlar attı. Çete üyeleri bir süre sonra samimiyet kurdukları kişilere hediye gönderdiklerini iddia ederek, "Sana bir kargo gönderdim" ifadesini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Nijeryalılar ile Türklerden oluşan flört çetesi: Sana bir kargo gönderdim diyerek öyle şeyler yaptılar ki!

Ardından sahte bir gümrük memuru mağdurları telefonla aradı. Bu kişi, gönderilen kargo için gümrük vergisi ya da karapara soruşturması bahanesiyle mağdurları korkutarak 10 bin, 20 bin hatta 50 bin TL gibi miktarlarda para istedi.

Nijeryalılar ile Türklerden oluşan flört çetesi: Sana bir kargo gönderdim diyerek öyle şeyler yaptılar ki!

Yapılan araştırmalar sonucunda, dolandırıcılık paralarının nakline ve aklanmasına aracılık ederek milyonlarca lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 8 şüphelinin kimlikleri belirlendi. İstanbul polisi düzenlediği operasyonda 7 kişiyi yakalandı. Şüphelilerden biri ise İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

Nijeryalılar ile Türklerden oluşan flört çetesi: Sana bir kargo gönderdim diyerek öyle şeyler yaptılar ki!

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 119 bin 750 Nijerya parası, altın renginde 2 saat, altın renginde 2 kolye ve dijital materyallere el konuldu.

SON DAKİKA