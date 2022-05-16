Nisa bebekle ilgili son dakika haberi: Büyük kardeşi ve anneannesi...

NİSA BEBEĞİN ANNESİ EBRU S.'NİN ANNESİYLE İLİŞKİSİ

Tutuklu anne Ebru S.'nin hayatına dair de bazı detaylar ortaya çıktı. Ebru S., 3 kardeşin ortancasıydı. Ortaokuldan sonra dersleri kötü olduğu için okulu bıraktı. 2019'da tanıştığı Uğur T. ile, ailesi izin vermese de kaçarak dini nikah kıydı. Ama annesi Ebru S.'yi hiç bırakmadı. Eşinin kızmasına rağmen kızıyla iletişimi koparmadı.