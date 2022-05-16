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Nisa bebekle ilgili son dakika haberi: Büyük kardeşi ve anneannesi...
Giriş Tarihi: 16.05.2022 07:03
Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
07:06
Nisa bebekle ilgili son dakika haberi: Büyük kardeşi ve anneannesi...
Nisa bebekle ilgili son dakika haberi: Pendik'te 29 Mart günü ambulans ekibi tarafından bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yapıp Nisa adını vermesiyle Türkiye'nin yüreğine kazınan bebekle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Kök hücre nakli yapılan ve nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi için süreç başlatılan Nisa bebeğin hikayesiyle ilgili acı dolu yeni ayrıntılara SABAH ulaştı.