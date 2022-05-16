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Haberler Yaşam Nisa bebekle ilgili son dakika haberi: Büyük kardeşi ve anneannesi...
Giriş Tarihi: 16.05.2022 07:03 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 07:06

Nisa bebekle ilgili son dakika haberi: Büyük kardeşi ve anneannesi...

Nisa bebekle ilgili son dakika haberi: Pendik'te 29 Mart günü ambulans ekibi tarafından bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yapıp Nisa adını vermesiyle Türkiye'nin yüreğine kazınan bebekle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Kök hücre nakli yapılan ve nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi için süreç başlatılan Nisa bebeğin hikayesiyle ilgili acı dolu yeni ayrıntılara SABAH ulaştı.

ARZU KAYA
Nisa bebekle ilgili son dakika haberi: Büyük kardeşi ve anneannesi...

Son dakika haberler: İstanbul Pendik'te Mart ayında ambulans ekibi tarafından bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütannelik yapıp Nisa adını vermesiyle Türkiye'nin yüreğine kazınan bebekle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Kök hücre nakli yapılan ve nefes borusuna dışarı delik açılarak yeni bir nefes alma deliği elde etme işlemi için süreç başlatılan Nisa bebeğin hikayesiyle ilgili acı dolu çarpıcı ayrıntılara SABAH ulaştı.

İşte ATT Büşra Durmaz'ın süt kızı Nisa bebek ile ilgili son dakika haberi...

Nisa bebekle ilgili son dakika haberi: Büyük kardeşi ve anneannesi...

NİSA BEBEĞİN ANNESİ EBRU S.'NİN ANNESİYLE İLİŞKİSİ

Tutuklu anne Ebru S.'nin hayatına dair de bazı detaylar ortaya çıktı. Ebru S., 3 kardeşin ortancasıydı. Ortaokuldan sonra dersleri kötü olduğu için okulu bıraktı. 2019'da tanıştığı Uğur T. ile, ailesi izin vermese de kaçarak dini nikah kıydı. Ama annesi Ebru S.'yi hiç bırakmadı. Eşinin kızmasına rağmen kızıyla iletişimi koparmadı.

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Nisa bebekle ilgili son dakika haberi: Büyük kardeşi ve anneannesi...

Ebru S., Uğur T.'nin 9 kişilik ailesiyle yaşarken bir bebek dünyaya getirdi. Ancak şiddet gördüğünü belirtip bebeğini bırakarak evden ayrıldı.

Nisa bebekle ilgili son dakika haberi: Büyük kardeşi ve anneannesi...

ANNEANNESİ NİSA BEBEĞİ KABUL ETMEDİ

Ebru S.'nin annesinin, kızının her daim yanında olduğunu ancak babasının kim olduğunu bilmediği torununa bakamayacağını belirterek Nisa bebeğini bakımını kabul etmediği öğrenildi. Üstelik anneanne, öz kızı Ebru S. için, "Sokakta kalmasındansa cezaevinde kalması onun için daha iyi" ifadelerini kullandı.

Nisa bebekle ilgili son dakika haberi: Büyük kardeşi ve anneannesi...

Peki tüm bu yaşananlardan sonra, Türkiye'nin sağlığına kavuşması için dua ettiği Nisa bebeği ne bekliyor?

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