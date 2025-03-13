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Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 09:06

Nisan ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2024-2025 MEB takvimi ile ikinci ara tatil tarihleri belli oldu!

Öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönemin ortasına yaklaştı. Eğitim sürecinin bir parçası olarak, öğretmenler ve öğrenciler her yıl iki kez bir haftalık mola veriyor. Kasım ayında gerçekleşen ilk ara tatilin ardından, şimdi gözler ikinci ara tatilin tarihine çevrildi. 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, Nisan ayında yapılacak bu tatil, öğrenci ve öğretmenler için değerli bir dinlenme fırsatı sunacak. Peki, bu yıl ikinci ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek?

Nisan ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2024-2025 MEB takvimi ile ikinci ara tatil tarihleri belli oldu!

Yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler, 3 Şubat Pazartesi günü ders başı yaptı. Sınıflarına dönen öğrenciler, şimdi ise bir sonraki dinlenme molası olan Nisan ara tatilinin tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan akademik takvime göre, Ramazan Bayramı ile bu tatilin aynı döneme denk geldiği görülüyor. Peki, ikinci ara tatil hangi tarihlerde başlayacak?

Nisan ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2024-2025 MEB takvimi ile ikinci ara tatil tarihleri belli oldu!

2024 2025 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı takvimine göre ikinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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Nisan ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2024-2025 MEB takvimi ile ikinci ara tatil tarihleri belli oldu!

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Ara tatil, resmi olarak 5 gün sürecek. Ancak hafta sonlarının da bu süreye dahil edilmesiyle, toplamda 9 gün boyunca öğrenciler dinlenme fırsatı bulacak.

Nisan ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2024-2025 MEB takvimi ile ikinci ara tatil tarihleri belli oldu!

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN 2025?
Ramazan Bayramı günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı son günü 1 Nisan 2025 Salı son bulacak.

Nisan ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2024-2025 MEB takvimi ile ikinci ara tatil tarihleri belli oldu!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim faaliyetleri 20 Haziran cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler 3 aylık bir yaz tatili yapacak.