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Nisan ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2024-2025 MEB takvimi ile ikinci ara tatil tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
09:06
Nisan ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2024-2025 MEB takvimi ile ikinci ara tatil tarihleri belli oldu!
Öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönemin ortasına yaklaştı. Eğitim sürecinin bir parçası olarak, öğretmenler ve öğrenciler her yıl iki kez bir haftalık mola veriyor. Kasım ayında gerçekleşen ilk ara tatilin ardından, şimdi gözler ikinci ara tatilin tarihine çevrildi. 2024-2025 eğitim öğretim takvimine göre, Nisan ayında yapılacak bu tatil, öğrenci ve öğretmenler için değerli bir dinlenme fırsatı sunacak. Peki, bu yıl ikinci ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek?