Nisan ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? 2024-2025 MEB takvimi ile ikinci ara tatil tarihleri belli oldu!

Yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler, 3 Şubat Pazartesi günü ders başı yaptı. Sınıflarına dönen öğrenciler, şimdi ise bir sonraki dinlenme molası olan Nisan ara tatilinin tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan akademik takvime göre, Ramazan Bayramı ile bu tatilin aynı döneme denk geldiği görülüyor. Peki, ikinci ara tatil hangi tarihlerde başlayacak?