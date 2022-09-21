Haberler Yaşam EN GÜÇLÜ EKRAN KARTI TANITILDI! Nvidia GeForce RTX 409 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? Nvidia GeForce RTX 4090 çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı

Giriş Tarihi: 21.09.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 17:13

EN GÜÇLÜ EKRAN KARTI TANITILDI! Nvidia GeForce RTX 409 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? Nvidia GeForce RTX 4090 çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı

Nvidia, uzun süredir merakla beklenen yeni GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarını tanıttı. Önceki modellere göre daha fazla performans sunan RTX 40 serisinin amiral gemisi modeli RTX 4090 özellikleriyle öne çıktı. En güçlü ekran kartı olarak gösterilen RTX 4090 çıkış tarihi ve fiyatı oyunseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Nvidia GeForce RTX 4090 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Nvidia GeForce RTX 4090 fiyatı ne kadar, kaç TL, özellikleri neler? İşte, en güçlü ekran kartı GeForce RTX 4090 çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı…