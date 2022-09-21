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Haberler Yaşam EN GÜÇLÜ EKRAN KARTI TANITILDI! Nvidia GeForce RTX 409 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? Nvidia GeForce RTX 4090 çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı
Giriş Tarihi: 21.09.2022 17:11 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 17:13

EN GÜÇLÜ EKRAN KARTI TANITILDI! Nvidia GeForce RTX 409 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? Nvidia GeForce RTX 4090 çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı

Nvidia, uzun süredir merakla beklenen yeni GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarını tanıttı. Önceki modellere göre daha fazla performans sunan RTX 40 serisinin amiral gemisi modeli RTX 4090 özellikleriyle öne çıktı. En güçlü ekran kartı olarak gösterilen RTX 4090 çıkış tarihi ve fiyatı oyunseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Nvidia GeForce RTX 4090 çıktı mı, ne zaman çıkacak? Nvidia GeForce RTX 4090 fiyatı ne kadar, kaç TL, özellikleri neler? İşte, en güçlü ekran kartı GeForce RTX 4090 çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı…

EN GÜÇLÜ EKRAN KARTI TANITILDI! Nvidia GeForce RTX 409 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? Nvidia GeForce RTX 4090 çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı

Nvidia, GeForce Beyond: Special Broadcast at GTC 2022 etkinliğinde yeni ekran kartlarını tanıttı. Oyunseverlerin uzun süredir beklediği GeForce RTX 40 serisi ekran kartları, önceki modellere göre 4 kata kadar daha fazla performans sunuyor. Ada Lovelace mimarisini temel alan RTX 40 serisinin RTX 4090 modeli ise özellikleriyle dikkat çekiyor. Oyunseverler ise, ''Nvidia GeForce RTX 4090 çıktı mı, ne zaman çıkacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Nvidia GeForce RTX 4090 fiyatı ne kadar, kaç TL, özellikleri neler? İşte, Nvidia'nın en güçlü ekran kartı RTX 4090 hakkında merak edilenler haberimizde…

EN GÜÇLÜ EKRAN KARTI TANITILDI! Nvidia GeForce RTX 409 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? Nvidia GeForce RTX 4090 çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı

NVİDİA GEFORCE RTX 4090 TANITILDI!

Nvidia GeForce, GTC 2022 etkinliğinde RTX 4090 ekran kartını tanıttı. En güçlü ekran kartı olarak gösterilen Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartı, özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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EN GÜÇLÜ EKRAN KARTI TANITILDI! Nvidia GeForce RTX 409 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? Nvidia GeForce RTX 4090 çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı

İinternet sitesinde Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartını "Hızlının Ötesinde" sloganıyla tanıtan Nvidia, ürün hakkında şu ifadeleri kullanıldı:

"NVIDIA® GeForce RTX® 4090, en üst düzey GeForce GPU'dur. Performans, verimlilik ve yapay zeka destekli grafiklerde büyük bir atılım sağlar. Ultra yüksek performanslı oyun deneyiminin, inanılmaz ayrıntılı sanal dünyaların, eşi benzeri görülmemiş üretkenliğin ve yeni tasarım yöntemlerinin keyfini çıkarın. NVIDIA Ada Lovelace mimarisi ile güçlendirilmiştir ve oyuncular ile içerik oluşturuculara en üst düzey deneyimi sunacak 24 GB G6X belleğe sahiptir."

EN GÜÇLÜ EKRAN KARTI TANITILDI! Nvidia GeForce RTX 409 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? Nvidia GeForce RTX 4090 çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı

NVİDİA GEFORCE RTX 4090 ÖZELLİKLERİ NELER?

Nvidia GeForce RTX 4090 teknik özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

  • AD102-300 grafik birimi
  • 76 milyar transistör
  • Dördüncü nesil Tensor çekirdekleri
  • Üçüncü nesil RT çekirdekleri
  • 128 SM
  • 16384 CUDA çekirdeği
  • 2520MHz boost hızı
  • 82.6 TFLOPS tek hassasiyet performansı
  • 24GB GDDR6X bellek
  • 384-bit veri yolu
  • 1TB/s bant genişliği
  • 450W TGP
  • 660W Max TGP
EN GÜÇLÜ EKRAN KARTI TANITILDI! Nvidia GeForce RTX 409 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar? Nvidia GeForce RTX 4090 çıkış tarihi, özellikleri ve fiyatı

NVİDİA GEFORCE RTX 4090 FİYATI ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Nvidia GeForce RTX 4090 ekran kartı, 12 Ekim 2022 tarihinde Türkiye'de satışa sunulacak.

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