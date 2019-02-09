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O sokaklarına çıktı

O ortaya çıktı! Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde gündem konusu olan astronot bugün sokaklarına çıktı.

Giriş Tarihi: 09.02.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 10:58
O astronot İstanbul sokaklarına çıktı

Yeşilay'ın projesi hafta içi çok konuşulmuştu. Metrobüs durağında kıyafetliyle görüntülenen kişi, 9 Şubat 'Sigara Bırakma Günü'nde yani bugün sokaklarına çıktı.

O astronot İstanbul sokaklarına çıktı

Kadıköy İskelesi'nde sabah saatlerinde gelen sigara bağımlılığına karşı "Sigara havanızı bozmasın" yazılı broşür dağıttı. Sigara bağımlılığına ve pasif içiciliğe dikkat çeken astronota vatandaşların ilgisi de büyük oldu

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O astronot İstanbul sokaklarına çıktı

İşte sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri olan o astronot...

O astronot İstanbul sokaklarına çıktı
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O astronot İstanbul sokaklarına çıktı
O astronot İstanbul sokaklarına çıktı
O astronot İstanbul sokaklarına çıktı
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