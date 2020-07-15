O gecenin seyrini değiştiren isim Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı

Halisdemir'in bu nedenle direnişin sembolü haline geldiğini anımsatan Şimşek, şunları kaydetti: "Bundan sonra gerektiği anda da milletimizin bağrından bu tür kahramanlarımız çıkacak ve hainlere asla izin vermeyecektir. Amacımız 15 Temmuz'u unutmamak ve hiçbir zaman unutturmamaktır. 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi de şükranla yad ediyorum."