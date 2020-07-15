Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri O gecenin seyrini değiştiren isim Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı

O gecenin seyrini değiştiren isim Şehit , kabri başında anıldı

'un simge ismi şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş 'in 'deki kabrine ziyaretler sürüyor.

AA
Giriş Tarihi: 15.07.2020 19:11 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 19:15
O gecenin seyrini değiştiren isim Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı

Valiliğince şehidin kabri başında Kur'an-ı Kerim okutularak dua edildi. Vali Yılmaz Şimşek ve protokol üyeleri, şehidin kabrine su döktü ve karanfil bıraktı.

O gecenin seyrini değiştiren isim Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı

Nevşehir Belediye binası önünden hareket eden "Kapadokya Koşu Kaplanları" adlı grup üyeleri de koşarak şehidin kabrine geldi, dua etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
O gecenin seyrini değiştiren isim Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı

Vatan Yıldızları Vakfı ve Türk Hava Kurumu (THK) tarafından düzenlenen etkinlikte de şehidin kabrinin üzerinde Türk bayrağı ve posteriyle motorlu yamaç paraşütüyle saygı uçuşu yapıldı.

O gecenin seyrini değiştiren isim Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı

"KAHRAMANLARIMIZ HAİNLERE ASLA İZİN VERMEYECEKTİR"

Vali Şimşek, gazetecilere, şehit 'in o gece gösterdiği kahramanlık ve cesaretle sadece darbenin seyrini değil ülkenin de kaderini değiştirdiğini söyledi.

O gecenin seyrini değiştiren isim Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı

Halisdemir'in bu nedenle direnişin sembolü haline geldiğini anımsatan Şimşek, şunları kaydetti: "Bundan sonra gerektiği anda da milletimizin bağrından bu tür kahramanlarımız çıkacak ve hainlere asla izin vermeyecektir. Amacımız 'u unutmamak ve hiçbir zaman unutturmamaktır. 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi de şükranla yad ediyorum."

O gecenin seyrini değiştiren isim Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı

"HALİSDEMİR KARA GECENİN KAHRAMANI OLDU"

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 'da milletin kaderinin çizildiğini aktardı.

O gecenin seyrini değiştiren isim Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı

Darbenin simge isimlerinden şehit 'in hemşehrisi olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Özdemir, " olarak onunla ne kadar gurur duysak azdır. Halisdemir, kara gecenin kahramanı oldu. Nevşehir'den başlatılan koşuya biz de Niğde'den katıldık ve buraya kadar koşarak geldik. 'u unutmayacağız, gelecek nesillere de unutturmayacağız." diye konuştu.

SON DAKİKA