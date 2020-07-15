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O gecenin seyrini değiştiren isim Şehit Ömer Halisdemir, kabri başında anıldı
15 Temmuz'un simge ismi şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.