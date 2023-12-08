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Haberler Yaşam O ilimizde bulundu! Tam bin 800 yıllık…
Giriş Tarihi: 08.12.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 11:35

O ilimizde bulundu! Tam bin 800 yıllık…

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde heyecanlandıran bir kazı çalışması yapıldı. Roma dönemine ait bin 800 yıllık oda mezara ulaşıldı…

DHA
O ilimizde bulundu! Tam bin 800 yıllık…

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden olan Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda Roma dönemine ait 1800 yıllık, 17 bireye ait oda mezar bulundu.

O ilimizde bulundu! Tam bin 800 yıllık…

Çalışmalarda mezar üzerinde erkek ve kadın adları tespit edildi.

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O ilimizde bulundu! Tam bin 800 yıllık…

Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Perre Antik Kent'te yapılan kazıda ortaya çıkarılan oda mezar 17 bireye ait olup, 2 bireyin ismi bulunmaktadır. Oda mezar, diğer oda mezarlarla aynı tipolojide olup, diğer mezarlardan farkı, khamosorion tipli mezarda ilk kez iki isme rastlanıldı.

O ilimizde bulundu! Tam bin 800 yıllık…

Bu oda mezarda bulunan yazıtın çevirisi şöyledir; Sabbion Maxiatas Cabbıwn erkek adı. Bu ilk ölen kişinin adıdır. Ardından başka bir isim gelir. O da Maxıatac.

O ilimizde bulundu! Tam bin 800 yıllık…

Bu, ikinci lahitte gömülü bir kadının adı ya da Sabbion'un etnik veya ailevi bir ismi olabilir. Milattan sonra 2'nci yüzyıl ve günümüzden 1800 yıl öncesine dayanmaktadır" diye konuştu.

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