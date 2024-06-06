O ilimizde gizli bir tünel bulundu!: Tarihte bir ilk olabilir!

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Arsemia Antik Kenti'nin batısında tespit edilen tünel ile ilgili bilgi vererek, "Arsemia Antik Kenti'nin hemen batı kısmında yer alan bir su tüneli tespit ettik. Bu su tünelinde yapmış olduğumuz kazılar neticesinde 25 basamak ortaya çıkartıldı. Bu 25 basamakta sonra ise tünel daralarak 20 metre daha tespit edildi. Bu kazılar sonucunda ise Nympahaios Çayına (Eski Kahta Çayı) ulaşmayı düşünmekteyiz. Daha önceki antik dönemde güvenlik nedeniyle Eski Kahta Kalesiyle Arsemia Antik Kent arasında bir su tünelinin olduğundan Alman Yüksek Mühendis Fihrt Apple bahseder. Burada yer altı su tünelinden bahseder. Büyük ihtimalle burada yapacağımız kazılar neticesinde ilk yeraltı su tüneline ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.