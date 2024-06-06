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O ilimizde gizli bir tünel bulundu!: Tarihte bir ilk olabilir!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
11:39
O ilimizde gizli bir tünel bulundu!: Tarihte bir ilk olabilir!
Adıyaman'ın Kahta ilçesi Kocahisar köyü sınırlarında yer alan Arsemia Antik Kenti'nin batısında bulunan ana kayada güvenlik ve su yolu olarak kullanılan gizli bir tünel bulundu. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Büyük ihtimalle burada yapacağımız kazılar neticesinde ilk yeraltı su tüneline ulaşacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.