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Haberler Yaşam O ilimizde heyecan yaratan keşif: Tam 2 bin 400 yıllık!
Giriş Tarihi: 20.11.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 11:27

O ilimizde heyecan yaratan keşif: Tam 2 bin 400 yıllık!

İzmir Urla'da heyecan yaratan bir keşfe imza atıldı... Klazomenai Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında kente ait ilk mühür bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Ersoy, "M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait, 2 bin 400 yıllık mühür. Kilden yapılmış, üzerinde Klazomenai sikkelerinden de bildiğimiz Apollon başının bulunduğu pişmiş toprak mühür bulduk" dedi.

O ilimizde heyecan yaratan keşif: Tam 2 bin 400 yıllık!

İzmir'de heyecan yaratan keşif... 12 İon kent devletinden biri olan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortasında yer alıyor. Prof. Dr. Yaşar Ersoy'un kazı başkanlığını yürüttüğü antik kentte çalışmalar, 1981 yılından beri sürdürülüyor. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Tarih Kurumu ve Karsan Karadeniz Kimya Sanayi A.Ş.'nin destekleriyle yürütülüyor.

O ilimizde heyecan yaratan keşif: Tam 2 bin 400 yıllık!

Bölgede restore edilip, ziyaretçilere sunulan zeytinyağı işliği ise dikkat çekiyor. Ege Bölgesi'nde, tarihsel süreç içinde bugüne ulaşan ve seri üretimin varlığını gösteren en erken işliklerden biri olan Klazomenai zeytinyağı işliği, M.Ö. 6'ncı yüzyıla tarihleniyor.

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O ilimizde heyecan yaratan keşif: Tam 2 bin 400 yıllık!

'2 BİN 400 YILLIK MÜHÜR'
Kazı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Ersoy, "Klazomenai, Urla'nın İskele Mahallesi'nde yer alıyor. 7 bin yıllık bir kent. Buradaki iskan M.Ö. 5 bin yılından başlayıp, klasik döneme kadar sürüyor. Klazomenai, önemli bir ticaret ve seramik üretim merkezi. Kentte yürütülen kazılarda elde edilen çok çeşitli buluntular sayesinde bu etkinliğin boyutlarını görüyoruz. Ayrıca deniz aşırı ülkelerde bulunan, Klazomenai'ye ait eserler sayesinde de kentin bu yönünü çok iyi anlıyoruz" dedi.

O ilimizde heyecan yaratan keşif: Tam 2 bin 400 yıllık!

Bu yılki kazılarda çok önemli eser bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ersoy, "Kilden yapılmış, üzerinde Klazomenai sikkelerinden de bildiğimiz Apollon başının bulunduğu pişmiş toprak mühür bulduk.

O ilimizde heyecan yaratan keşif: Tam 2 bin 400 yıllık!

Bu mühür, ilk örnek. Zira kentle bağlantılı sikkelerden yaratılan mühürlerle mühürlenmiş, vazoları biliyoruz ama mühür bulunmamıştı. Kente ait ilk mührün bulunduğunu söyleyebiliriz. M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait, 2 bin 400 yıllık bir mühür" diye konuştu.

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