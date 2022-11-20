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O ilimizde heyecan yaratan keşif: Tam 2 bin 400 yıllık!
Giriş Tarihi: 20.11.2022 11:27
Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
11:27
O ilimizde heyecan yaratan keşif: Tam 2 bin 400 yıllık!
İzmir Urla'da heyecan yaratan bir keşfe imza atıldı... Klazomenai Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında kente ait ilk mühür bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Ersoy, "M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait, 2 bin 400 yıllık mühür. Kilden yapılmış, üzerinde Klazomenai sikkelerinden de bildiğimiz Apollon başının bulunduğu pişmiş toprak mühür bulduk" dedi.