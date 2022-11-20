O ilimizde heyecan yaratan keşif: Tam 2 bin 400 yıllık!

'2 BİN 400 YILLIK MÜHÜR'

Kazı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Ersoy, "Klazomenai, Urla'nın İskele Mahallesi'nde yer alıyor. 7 bin yıllık bir kent. Buradaki iskan M.Ö. 5 bin yılından başlayıp, klasik döneme kadar sürüyor. Klazomenai, önemli bir ticaret ve seramik üretim merkezi. Kentte yürütülen kazılarda elde edilen çok çeşitli buluntular sayesinde bu etkinliğin boyutlarını görüyoruz. Ayrıca deniz aşırı ülkelerde bulunan, Klazomenai'ye ait eserler sayesinde de kentin bu yönünü çok iyi anlıyoruz" dedi.