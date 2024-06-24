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O ilimizde yeni fay hattı bulundu! Yerin MR’ını çektik deprem ürütme aralığı…
Giriş Tarihi: 24.06.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
16:09
O ilimizde yeni fay hattı bulundu! Yerin MR’ını çektik deprem ürütme aralığı…
Kayseri'deki Sarıoğlan fayının varlığı ortaya çıkarıldı... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmasında bölgede yer radarı ve dron ile kapsamlı jeofizik çalışması yapan ekip, kazı çalışmaları neticesinde bölgede fayın varlığını ortaya koydu.