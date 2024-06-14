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Haberler Yaşam O mesaj başını yaktı! Sevgilisine gönderdi, paylaşım rekoru kırdı: İşte birbirinden ilginç WhatsApp mesajları
Giriş Tarihi: 14.06.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 09:38

O mesaj başını yaktı! Sevgilisine gönderdi, paylaşım rekoru kırdı: İşte birbirinden ilginç WhatsApp mesajları

Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan mesajlar, kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşıp sosyal medyada gündem oluyor. Bir gencin, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden sevgilisine attığı mesaj ise paylaşım rekoru kırdı. O mesaj yüz binlerce kez paylaşıldı. İşte birbirinden ilginç WhatsApp mesajları...

O mesaj başını yaktı! Sevgilisine gönderdi, paylaşım rekoru kırdı: İşte birbirinden ilginç WhatsApp mesajları

Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan mesajlar, kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşıp sosyal medyada gündem oluyor.

O mesaj başını yaktı! Sevgilisine gönderdi, paylaşım rekoru kırdı: İşte birbirinden ilginç WhatsApp mesajları

Bir gencin, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden sevgilisine attığı mesaj ise paylaşım rekoru kırdı.

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O mesaj başını yaktı! Sevgilisine gönderdi, paylaşım rekoru kırdı: İşte birbirinden ilginç WhatsApp mesajları

O mesaj yüz binlerce kez paylaşıldı. İşte birbirinden ilginç WhatsApp mesajları...

O mesaj başını yaktı! Sevgilisine gönderdi, paylaşım rekoru kırdı: İşte birbirinden ilginç WhatsApp mesajları

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O mesaj başını yaktı! Sevgilisine gönderdi, paylaşım rekoru kırdı: İşte birbirinden ilginç WhatsApp mesajları
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