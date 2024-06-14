Haberler
Yaşam
O mesaj başını yaktı! Sevgilisine gönderdi, paylaşım rekoru kırdı: İşte birbirinden ilginç WhatsApp mesajları
Giriş Tarihi: 14.06.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
09:38
O mesaj başını yaktı! Sevgilisine gönderdi, paylaşım rekoru kırdı: İşte birbirinden ilginç WhatsApp mesajları
Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan mesajlar, kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşıp sosyal medyada gündem oluyor. Bir gencin, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden sevgilisine attığı mesaj ise paylaşım rekoru kırdı. O mesaj yüz binlerce kez paylaşıldı. İşte birbirinden ilginç WhatsApp mesajları...