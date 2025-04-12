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Haberler Yaşam O Ses Türkiye bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Nisan Cumartesi TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 12.04.2025 16:26 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 16:31

O Ses Türkiye bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Nisan Cumartesi TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?

Bugün ses yarışmasını takip etmek isteyenler O Ses Türkiye bu akşam var mı yok mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın yeni bölümü için 12 Nisan Cumartesi TV8 yayın akışı ile kontrol ediliyor. Peki; O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman ve neden yok?

O Ses Türkiye bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Nisan Cumartesi TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?

O Ses Türkiye bu akşam var mı, neden yok gibi sorular gündemde. Yarışma programının yeni bölümünü merak edenler araştırmalara hız kazandırdı. Seçim aşamasında olan jüri üyeleri takımlarını büyük ölçüde oluşturdu. Peki, TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?

O Ses Türkiye bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Nisan Cumartesi TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?

O SES TÜRKİYE BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

TV8 yayın akışına göre O Ses Türkiye bu akşam ekranlarda olmayacak. Yarışma programı yerine Survivor yeni bölüm ekranlara gelecek.

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O Ses Türkiye bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Nisan Cumartesi TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?

TV8 YAYIN AKIŞI -12 NİSAN 2025

06:00 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
09:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Gazete Magazin
03:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

O Ses Türkiye bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Nisan Cumartesi TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?

O SES TÜRKİYE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN VE NEDEN YOK?

Konuyla ilgili açıklama bulunmazken geçtiğimiz hafta da programın yeni bölümü ekranlara gelmedi. Yeni bölüm tarihi henüz bilinmiyor.

O Ses Türkiye bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Nisan Cumartesi TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?