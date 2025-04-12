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O Ses Türkiye bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Nisan Cumartesi TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 12.04.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
16:31
O Ses Türkiye bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Nisan Cumartesi TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?
Bugün ses yarışmasını takip etmek isteyenler O Ses Türkiye bu akşam var mı yok mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın yeni bölümü için 12 Nisan Cumartesi TV8 yayın akışı ile kontrol ediliyor. Peki; O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman ve neden yok?