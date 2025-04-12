O Ses Türkiye bu akşam var mı yok mu, neden yok? 12 Nisan Cumartesi TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?

O Ses Türkiye bu akşam var mı, neden yok gibi sorular gündemde. Yarışma programının yeni bölümünü merak edenler araştırmalara hız kazandırdı. Seçim aşamasında olan jüri üyeleri takımlarını büyük ölçüde oluşturdu. Peki, TV8 yayın akışı ile O Ses Türkiye yeni bölüm ne zaman?