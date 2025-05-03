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Haberler Yaşam O SES TÜRKİYE BÜYÜK FİNALE GERİ SAYIM! 2025 O Ses Türkiye final bölümü ne zaman, tarih belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 21:24 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 22:28

O SES TÜRKİYE BÜYÜK FİNALE GERİ SAYIM! 2025 O Ses Türkiye final bölümü ne zaman, tarih belli oldu mu?

O Ses Türkiye heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Jüri koltuğunda Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in oturduğu yarışmada yarı final coşkusu yaşanıyor. Finale adım adım yaklaşılırken, jüri üyeleri yarışmacılarıyla birlikte büyük finale kalabilmek için yoğun bir mücadele veriyor. Peki, O Ses Türkiye final bölümü ne zaman yayınlanacak, final tarihi açıklandı mı?

O SES TÜRKİYE BÜYÜK FİNALE GERİ SAYIM! 2025 O Ses Türkiye final bölümü ne zaman, tarih belli oldu mu?

Cumartesi akşamları TV8'de izleyicilerle buluşan O Ses Türkiye, heyecan dolu bölümleriyle ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Birbirinden yetenekli yarışmacıların şampiyonluk mücadelesi verdiği programda büyük final giderek yaklaşıyor. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Melike Şahin'in oturduğu yarışmada, kimin takımıyla birinci olacağı ise merak konusu haline geldi. Peki, O Ses Türkiye final bölümü ne zaman yayınlanacak, final tarihi açıklandı mı?

O SES TÜRKİYE BÜYÜK FİNALE GERİ SAYIM! 2025 O Ses Türkiye final bölümü ne zaman, tarih belli oldu mu?

O SES TÜRKİYE'DE YARI FİNAL ZAMANI!
TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, heyecan dolu bölümleriyle büyük finale adım adım yaklaşıyor. Çeyrek finalde başarılı performanslar sergileyerek yarı finale yükselen yarışmacılar, 3 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı yeniden sahnede olacak. Jüri üyelerinin takımlarında yer alan finalist adayları, yarı final turunda izleyicileri etkilemek için en iyi performanslarını sergileyecek. Büyük final öncesi sahne bir kez daha yeteneklere ev sahipliği yapacak.

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O SES TÜRKİYE BÜYÜK FİNALE GERİ SAYIM! 2025 O Ses Türkiye final bölümü ne zaman, tarih belli oldu mu?

FİNAL NE ZAMAN?

O Ses Türkiye 2025 sezonunun final tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak programın yayın takvimine bakıldığında, finalin Mayıs ayı ortalarında gerçekleşmesi bekleniyor.

O SES TÜRKİYE BÜYÜK FİNALE GERİ SAYIM! 2025 O Ses Türkiye final bölümü ne zaman, tarih belli oldu mu?

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU MU?

Gamze Şeker

Sakine Akın

Ertuğrul Hayrullah

Gözde Buldaş