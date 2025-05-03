O SES TÜRKİYE BÜYÜK FİNALE GERİ SAYIM! 2025 O Ses Türkiye final bölümü ne zaman, tarih belli oldu mu?

O SES TÜRKİYE'DE YARI FİNAL ZAMANI!

TV8'in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye, heyecan dolu bölümleriyle büyük finale adım adım yaklaşıyor. Çeyrek finalde başarılı performanslar sergileyerek yarı finale yükselen yarışmacılar, 3 Mayıs 2025 Cumartesi akşamı yeniden sahnede olacak. Jüri üyelerinin takımlarında yer alan finalist adayları, yarı final turunda izleyicileri etkilemek için en iyi performanslarını sergileyecek. Büyük final öncesi sahne bir kez daha yeteneklere ev sahipliği yapacak.