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O SES TÜRKİYE BÜYÜK FİNALE GERİ SAYIM! 2025 O Ses Türkiye final bölümü ne zaman, tarih belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
22:28
O SES TÜRKİYE BÜYÜK FİNALE GERİ SAYIM! 2025 O Ses Türkiye final bölümü ne zaman, tarih belli oldu mu?
O Ses Türkiye heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Jüri koltuğunda Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in oturduğu yarışmada yarı final coşkusu yaşanıyor. Finale adım adım yaklaşılırken, jüri üyeleri yarışmacılarıyla birlikte büyük finale kalabilmek için yoğun bir mücadele veriyor. Peki, O Ses Türkiye final bölümü ne zaman yayınlanacak, final tarihi açıklandı mı?